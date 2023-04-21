Çankaya Belediyesi, bayram öncesi Hatay’daki çadırkent ve konteyner kenti ziyaret etti. Hatay’da Defne, Subaşı, Samandağ, Dörtyol ve Arsuz ilçelerini ziyaret eden ekipler, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara kitap, oyuncak, şeker bulunan sürpriz paketleri armağan etti; temel gıda ve temizlik ihtiyaç malzemelerini ulaştırdı.
Çankaya Belediyesi’nden Hataylı çocuklara bayram ziyareti
Çankaya Belediyesi, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Hatay’daki çadır ve konteyner kentte yaşayan çocukları ziyaret etti. Ziyarette çocuklara kitap, oyuncak ve şeker hediyelerinin yanı sıra temel ihtiyaç malzemeleri de dağıtıldı.
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