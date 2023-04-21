Çankaya Belediyesi’nden Hataylı çocuklara bayram ziyareti

Çankaya Belediyesi, bayram öncesi Hatay’daki çadırkent ve konteyner kenti ziyaret etti. Hatay’da Defne, Subaşı, Samandağ, Dörtyol ve Arsuz ilçelerini ziyaret eden ekipler, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara kitap, oyuncak, şeker bulunan sürpriz paketleri armağan etti; temel gıda ve temizlik ihtiyaç malzemelerini ulaştırdı.