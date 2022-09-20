20 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çankaya Belediyesi’nden ilkokul öğrencilerine ücretsiz öğle yemeği

Çankaya Belediyesi’nden ilkokul öğrencilerine ücretsiz öğle yemeği

Çankaya Belediyesi, tüm eğitim öğretim yılı boyunca her gün 3 bin ilkokul öğrencisine ücretsiz öğle yemeği dağıtımına başladığını duyurdu.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 16:30
Takip Et

Çankaya Belediyesi’nden ilkokul öğrencilerine ücretsiz öğle yemeği

Çankaya Belediyesi’nden ilkokul öğrencilerine ücretsiz öğle yemeği
+
Aa
-

Proje kapsamında ilk etapta dar gelirli vatandaşların yaşadığı mahallelerdeki okullar seçilirken, eğitim öğretimin başladığı ikinci hafta itibariyle öğrencilerin sıcak yemekleri her öğlen sıralarına bırakılıyor.

“AİLE EKONOMİSİNE ÇOK BÜYÜK KATKIDA BULUNMUŞ OLACAĞIZ”

Çankaya Belediyesi olarak göreve geldiklerinden bu yana halkçı yönetim ve sosyal belediyecilik alanında sayısız projeye imza attıklarını kaydeden Taşdelen, "Okullarımız açıldı. Biz de Çankaya Belediyesi olarak 3 bin ilkokul öğrencimizin sıcak öğle yemeğini sıralarına kadar götürmeye başladık. Artık velilerimiz çocuğunun beslenme çantasına ne koyacağım diye düşünmeyecek. Aile ekonomisine çok büyük katkıda bulunmuş olacağız” diye konuştu.

Üniversite öğrencilerine ücretsiz akşam yemeği uygulamasının ardından Türkiye'de bir ilki daha hayata geçirdiklerini vurgulayan Taşdelen, "Pandeminin ardından geçtiğimiz yıl tüm üniversite öğrencilerimize yemekhanelerimizi açmıştık. Şimdi ise ilkokul öğrencilerimize her gün bir öğün sıcak yemeklerini okullarına, sıralarına götürüyoruz" dedi.

“EĞİTİME HER ANLAMDA DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Belediye olarak eğitimin her alanına yetişmeye çalıştıklarını vurgulayan Taşdelen, “8 yıl boyunca 250 devlet okulumuzun tadilatını yaptık. Bu yıl da 20 okulumuzun tadilatını yaptık. Eğitime her anlamda destek vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
1
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Motorine minicik indirim geldi
2
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
3
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
4
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
5
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
6
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
7
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Eritre Etiyopya'nın kuzeyine saldırı başlattı iddiası
﻿Eritre Etiyopya'nın kuzeyine saldırı başlattı iddiası
﻿Eritre Etiyopya'nın kuzeyine saldırı başlattı iddiası
﻿880 litre sahte içki ele geçirildi
﻿880 litre sahte içki ele geçirildi
﻿880 litre sahte içki ele geçirildi
﻿Eski Galatasaraylı Denayer'in yeni adresi belli oldu
﻿Eski Galatasaraylı Denayer'in yeni adresi belli oldu
﻿Eski Galatasaraylı Denayer'in yeni adresi belli oldu
﻿Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi
﻿Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi
﻿Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.