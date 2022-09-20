Çankaya Belediyesi’nden ilkokul öğrencilerine ücretsiz öğle yemeği

Proje kapsamında ilk etapta dar gelirli vatandaşların yaşadığı mahallelerdeki okullar seçilirken, eğitim öğretimin başladığı ikinci hafta itibariyle öğrencilerin sıcak yemekleri her öğlen sıralarına bırakılıyor.

“AİLE EKONOMİSİNE ÇOK BÜYÜK KATKIDA BULUNMUŞ OLACAĞIZ”

Çankaya Belediyesi olarak göreve geldiklerinden bu yana halkçı yönetim ve sosyal belediyecilik alanında sayısız projeye imza attıklarını kaydeden Taşdelen, "Okullarımız açıldı. Biz de Çankaya Belediyesi olarak 3 bin ilkokul öğrencimizin sıcak öğle yemeğini sıralarına kadar götürmeye başladık. Artık velilerimiz çocuğunun beslenme çantasına ne koyacağım diye düşünmeyecek. Aile ekonomisine çok büyük katkıda bulunmuş olacağız” diye konuştu.

Üniversite öğrencilerine ücretsiz akşam yemeği uygulamasının ardından Türkiye'de bir ilki daha hayata geçirdiklerini vurgulayan Taşdelen, "Pandeminin ardından geçtiğimiz yıl tüm üniversite öğrencilerimize yemekhanelerimizi açmıştık. Şimdi ise ilkokul öğrencilerimize her gün bir öğün sıcak yemeklerini okullarına, sıralarına götürüyoruz" dedi.

“EĞİTİME HER ANLAMDA DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Belediye olarak eğitimin her alanına yetişmeye çalıştıklarını vurgulayan Taşdelen, “8 yıl boyunca 250 devlet okulumuzun tadilatını yaptık. Bu yıl da 20 okulumuzun tadilatını yaptık. Eğitime her anlamda destek vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.