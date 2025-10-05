Çankaya Belediyesi'ne bağlı hayvan barınakları öğrencileri misafir etti

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında ilkokul ve ortaöğretim öğrencilerini ağırladı. Farklı yaş gruplarından oluşan çocukların bir araya geldiği etkinlikte, sokak hayvanlarının yaşam haklarına dikkat çekildi. Veteriner hekimler eşliğinde hayvanların bakımı hakkında bilgi alan öğrenciler, hem hayvan sevgisini pekiştirdi hem de keyifli anlar yaşadı.

BARINAK DAHA KONFORLU VE GÜVENLİ

Kapasitesi artırılan ve yenilenen barınakta çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, çocukların barınak ziyaretine de eşlik etti. Çocukların meraklı sorularını yanıtlayan Güner, “Patili dostlarımızın minik misafirlerinin sorularını yanıtladık, birlikte güldük, birlikte eğlendik. Bütün komşularımızı, modern, konforlu ve patili dostlarımızın güven içinde barındığı Rehabilitasyon Merkezi'mize bekliyoruz” dedi.

Merkez’de can dostlarla bir araya gelen çocuklar, “Canlara Sahip Çık”, “Sev, Koru, Yaşat”, “Hayvanları Koru, Hayatı Koru” yazılı dövizlerle, sokak hayvanlarının korunmasına dikkati çekti.