Çankaya Köşkü'nde 9 yıl sonra bir ilk! Erdoğan kabine üyelerine duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Külliye yerine 10 Kasım’da Çankaya Köşkü’nde toplanacak.

2015 YILINDAN BU YANA BİR İLK

10 Kasım’da vefatının 86’ncı yıl dönümünde anılacak olan Mustafa Kemal Atatürk için Türkiye’de çeşitli törenler düzenlenecek.

Akşam gazetesinin haberine göre, AKP hükümeti 10 Kasım’dan dolayı yeni bir hamleye girişti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Külliye yerine pazar günü Çankaya Köşkü’nde toplanacak.

Eski ismiyle Bakanlar Kurulu olan kabine son olarak 2015 yılında Çankaya Köşkü’nde toplanmıştı. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 29 Ekim’de yapılan resepsiyonun Çankaya Köşkü’nde yapılsın çağrısı iktidar cephesinden yanıtsız kalmıştı.

ÇANKAYA KÖŞKÜ'NÜN ÖNEMİ

Çankaya Köşkü, Türkiye'nin başkenti Ankara'da 1923-2014 yılları arasında Cumhurbaşkanlarının ikamet ettiği yer olarak biliniyor. 2014 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı resmi konutunun Cumhurbaşkanlığı Sarayı olmasıyla, Başbakanlar tarafından kullanıldı. 2017 anayasa değişikliği referandumunun ardından yapılan 2018 genel seçimleri ile birlikte köşk, başbakanlık makamının kaldırılmasıyla kurulan Cumhurbaşkanı Yardımcısı makamı tarafından kullanılmaya başlandı.