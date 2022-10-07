7 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çankaya Üniversitesi personel alacak

Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi alacak. Son başvuru tarihi 25 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 09:27
Takip Et

Çankaya Üniversitesi personel alacak

Çankaya Üniversitesi personel alacak
+
Aa
-

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanunun 26, 24, 23,31. ve 50/d maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim elemanları alınacaktır." Denildi.

Kriterlere "https://kutuphane.cankaya.edu.tr/wp-content/uploads/sites/42/2022/09/Akademik-Yukseltilme-ve-Atanma-Kriterleri-Yonergesi.pdf' sayfasından ulaşılabilir.

Üniversitemizin öğretim dili [(*) işaretli bölümler hariç] İngilizcedir. Adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.madde 7.paragraf"'ında belirtilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

Psikoloji Bölümü, Klinik Psikoloji alanında doktora yeterlilik sınavını geçmiş doktora öğrencisi olmak veya Klinik Psikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak. ALES eşit ağırlık puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 85 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.

Bilgisayar Mühendisliği Lisans programından mezunu olmak, Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans veya Bilgisayar Mühendisliği Doktora programına kayıtlı olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 85 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Lisans derecesine sahip olmak ve Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 85 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.

Makine Mühendisliği alanında Lisans ve Tezli Yüksek Lisans derecelerini tamamlamış olmak. Doktora programında yeterlilik sınavını geçmiş olması, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yazılımlarını iyi derecede kullanabilen ve açık kaynak kodlarını (Open FOAM) kullanarak yazılım geliştirilmiş, akış ve ısı transferi problemlerine uygulamış olması; bu alanda SCI-E kapsamında dergilerde makale yayımlamış olması; akışkanlar mekaniği ve sayısal metodlar alanlarında labaratuvar uygulaması deneyimine sahip olması. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 85 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.

Makine Mühendisliği Bölümünden Lisans derecesine sahip olmak ve Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümünde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 85 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.

Mekatronik Mühendisliği Bölümünden Lisans derecesine sahip olmak ve Mekatronik Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya doktora yapıyor olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 85 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.

Yazılım Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, halen Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Ana bilim dallarının birisinde doktora programına kayıtlı veya tamamlamış olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 85 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.

Yazılım Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinin birinden mezun olmak Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Ana bilim dallarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 85 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
1
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
2
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
3
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
4
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
5
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
6
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
7
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿Rüyasından etkilendi, hayattayken mezar taşını yaptırdı
﻿Rüyasından etkilendi, hayattayken mezar taşını yaptırdı
﻿Rüyasından etkilendi, hayattayken mezar taşını yaptırdı
﻿Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 142 şüpheli yakalandı
﻿Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 142 şüpheli yakalandı
﻿Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 142 şüpheli yakalandı
﻿Çankaya Üniversitesi personel alacak
﻿Çankaya Üniversitesi personel alacak
﻿Çankaya Üniversitesi personel alacak
﻿Yeni grip enfeksiyonları daha ağır geçebilir. Uzmanı uyardı
﻿Yeni grip enfeksiyonları daha ağır geçebilir. Uzmanı uyardı
﻿Yeni grip enfeksiyonları daha ağır geçebilir. Uzmanı uyardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.