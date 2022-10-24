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Çankaya Üniversitesi personel alacak

Çankaya Üniversitesi, öğretim üyesi olarak 2 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 11:11
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Çankaya Üniversitesi personel alacak
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Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanunun 26. ve 23. maddeleri ile öğretim üyeleri alınacaktır.

Kriterlere "https://www.yok.gov.tr/akademik/atanma-kriterleri" sayfasından ulaşılabilir.

Üniversitemizin öğretim dili [(*) işaretli bölümler hariç] İngilizcedir. Adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin" 8. madde 7. paragrafında belirtilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

Adaylar özgeçmişlerini, yayın listelerini (öğretim üyelerinin yayınları,atıfları,bildirileri ile ilgili kontrol ve doğrulama adımları için evrak teslimi öncesinde Üniversitemiz Kütüphane Müdürlüğüne başvurulması), idarece onaylı diploma fotokopilerini, ALES ve dil belgesi örneği, ders dökümü (transcript) aslı veya onaylı, nüfus cüzdan örneği, erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muaf olduğunu gösteren belge örneği, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek başvuru formu (http://pdb.cankaya.edu.tr/form/) ekinde Merkez Kampüs; Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad. No:4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na, şahsen teslim etmeleri gerekmekte olup posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kamuda çalışan/çalışmış olanlar başvuru formu ile birlikte görev yaptığı kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özeti ve varsa yurt dışı diplomaların denklik belgesi eklenmelidir. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

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