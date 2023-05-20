Çankaya’da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Konser öncesi alanı dolduran gençlere seslenen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Atatürk’ün ‘Bütün ümidim gençliktedir’ sözünü hatırlatarak, “Ne mutlu size ki bugün O’nun yanında 19 Mayıs’ın 104. yılını kutluyoruz. Bir ulus, kendi kurtarıcısını, önderini anarsa onun kıymetini bilirse, onun yolundan yürürse büyür. Atatürk’ün adını statlardan meydanlardan sildiler. Atatürk’ün adını yüreğimizden silmeye kimsenin gücü asla yetmez” dedi.

GENÇLERDEN “EVET”

Konuşmasında, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinden ‘Ey Türk gençliği birinci vazifen Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin yegane temeli budur’ sözlerine yer veren Başkan Taşdelen’in, “Cumhuriyete sahip çıkacak mıyız, Atatürk’ün yolunda yürüyecek miyiz?” sorularına gençler hep bir ağızdan ‘evet’ cevabı verdi.

Vatan topraklarının hediye edilmediğini, yedi düvelle savaşarak, aziz şehitlerin kanıyla bu toprakların vatan yapıldığını vurgulayan Taşdelen’in, “Bu toprakları böldürmeyeceğiz. Bu cumhuriyeti yıktırmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti, bölünmeden, bir ve bütün olarak sonsuza kadar yaşayacak” sözlerine gençler alkışlar ve sloganlarla eşlik etti.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEMOKRATİK, LAİK, HUKUK DEVLETİDİR”

Atatürk’ün mirasına sahip çıkarken Cumhuriyetin ikici yüzyılını demokrasiyle taçlandıracaklarının altını çizen Alper Taşdelen, “Siz gençlere ne yapacağını, nasıl bir yaşam tarzıyla yaşayacağını hiç kimse söyleyemez. İsteyen istediği gibi yaşar, isteyen istediği gibi düşünür. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, hukuk devletidir. Sizler de kendi özgür düşüncenize her zaman sahip çıkın. Bu demokrasi demektir, eşit yurttaşlık ve aydınlık bir gelecek demektir. O geleceği de hep beraber kuracağız. Ne ezen ne ezilen insanca ve hakça bir düzeni hep beraber kuracağız. Ve her şey çok güzel olacak. Birlikte kuracağız ve bu güzel ülkeyi, bu güzel cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız. Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın güzel ülkem, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı” sözleriyle konuşmasını tamamladı.