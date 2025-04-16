Çankaya’da akıl almaz kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: DHA
Çankaya’da akıl almaz kaza: 1 ölü 1 yaralı

Ankara Çankaya’da bir motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası motosiklet savruldu. Bir kişi öldü bir kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Doğukent Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğukent Caddesinden Mamak istikametine seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptıktan sonra devrilirken üzerinde bulunan 2 kişi yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, durumu ağır olan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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