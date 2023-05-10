Çankaya'da gençlere özel bilişim kampı

Çankaya Belediyesi'nin Türkiye Bilişim Derneği ile ortaklaşa düzenlediği "2. Kış Kampı" tamamlandı.

Çankaya'da gençlere özel bilişim kampı

ANKA'da yer alan haberde, Çankaya Belediyesi 100. Yıl Çankaya Evi Korkmaz Tedik Gençlik Atölyesi ev sahipliğinde Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genç Ankara grubunun düzenlediği ve şubat ayında yapılması planlanan ancak deprem nedeniyle mayıs ayına ertelenen "2. Kış Kampı"nı tamamlandı.

Çankayalı gençler, konusunda uzman eğitmenlerden iş modeli oluşturmadan, kalite yönetimine kadar 7 ayrı başlıkta eğitim aldı. 2 gün süren ve 7 Mayıs'ta tamamlanan kampın ardından katılımcı 80 genç, bilişim alanında ilk sertifikalarını aldı.

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