Çankaya'da ikiz kule inşaatında vinç faciası: 3 işçi yaralandı! Mart ayında mühürlenmişti...

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından mühürlenen 34 katlı ikiz kule inşaatında vinç devrildi, 3 işçi yaralandı.

Olay, Dumlupınar Bulvarı’ndaki inşaatta saat 14.00 civarında meydana geldi. Kırık camları değiştirmek için vinçle başlatılan çalışmada, ağırlık dengesi sağlanamayan vinç kısa süre sonra devrildi.

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Kazada yaralanan 3 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ABB'DEN AÇIKLAMA: İZİNSİZ VE HUKUKSUZ İNŞAİ ÇALIŞMA

ABB, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yürürlükteki imar planına aykırı yapılaşmaları olduğu için inşaat ruhsatları 03 Mart 2025 tarihli İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Olur'ları ile iptal edilen ve akabinde 4 Mart 2025 tarihli 17 sayılı Yapı Tatil Zaptı Tutanağı ile mühürlenmiş olan Çankaya ilçesi, 13911 Ada 16 nolu parseldeki inşaat alanında "mühür fekki" yapılarak izinsiz ve hukuksuz bir şekilde inşai çalışma yapılırken iş kazası meydana gelmiştir. Hem Zabıta Daire Başkanlığı hem de İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımız gerekli tespitleri yapmak üzere inşaat alanında çalışma başlatmışlardır. Çalışmalar tutanağa bağlandıktan sonra ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Çankaya'da ikiz kule inşaatında vinç faciası: 3 işçi yaralandı! Mart ayında mühürlenmişti...

Çankaya'da ikiz kule inşaatında vinç faciası: 3 işçi yaralandı! Mart ayında mühürlenmişti...

Çankaya'da ikiz kule inşaatında vinç faciası: 3 işçi yaralandı! Mart ayında mühürlenmişti...

Çankaya'da ikiz kule inşaatında vinç faciası: 3 işçi yaralandı! Mart ayında mühürlenmişti...

Çankaya'da ikiz kule inşaatında vinç faciası: 3 işçi yaralandı! Mart ayında mühürlenmişti...

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