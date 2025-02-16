Çankaya'da "Ruhun Rüyası" sergisi vatandaşlarla buluştu

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, "Ruhun Rüyası" sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği sergi açılışına Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, milletvekilleri, büyükelçiler ve sanatçılar katıldı. ArtFolio Art Project koordinatörlüğünde ve Erkan Doğanay'ın küratörlüğünde düzenlenen sergiye Çankaya Belediyesi, Devrim Erbil Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı, Ankara Kent Konseyi, Ankara Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi ve Süleyman Saim Tekcan'ın kurucusu olduğu İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi (İMOGA) destek verdi.

Artfolio Art Project Sanat Yönetmeni Tolga Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayan sergide Erdoğan, “Ruhun Rüyası” sergisi, sanatın dönüştürücü gücüne inanan bizler için özel bir anlam taşıyor. Bu süreçte yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Ankara Kent Konseyi, Ankara Kültür Meclisi başkanlarına, ayrıca emeği geçen tüm çalışanlara gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Küratör Erkan Doğanay, serginin hazırlık süreci ve teması üzerine yaptığı konuşmasında Albrecht Dürer'in 1500'lü yıllarda öğrencilerine göstermek için yapmış olduğu "Emeğin Ruhunun Rüyası" gravüründen esinlendiklerini dile getirerek sanatın değerli bir iş olduğunu söyledi.

Doğanay'ın ardından söz alan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Sanatın her dalı önemlidir, ruhlar sanatsız yaşayamaz. Toplumların yaşaması için önemli değerler vardır, bunlardan en önemlisi de sanattır. Burada emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür ediyorum. Bizim de belediyeler olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"SANAT GÜZELLİĞİ İFADE EDER"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu ise "Ankaramız sanatın ve kültürün de Başkenti. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi "Sanat güzelliği ifade eder" ve Başkentimiz de bunu ifade ediyor. Yeniden bu ruhu inşa etmek için Başkanımız Mansur Yavaş önderliğinde son derece önemli çalışmalar yapıyoruz ama esas mesele sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu önemli sergiye katılımın büyük olması da Ankaralıların sanata ne kadar değer verdiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

"Türkiye Sanat Ortamından Güncel Bir Seçki" temasıyla öne çıkan sergiye Adem Genç, Ahmet Oran, Ahmet Yeşil, Alp Tamer Ulukılıç, Altan Çelem, Bahar Kocaman, Balkan Naci İslimyeli, Burçin Erdi, Bünyamin Özgültekin, Deniz Pireci, Devabil Kara, Devrim Erbil, Ebru Yılmaz Çakmak, Eda Taşlı, ElifKO, Ekrem Yalçındağ, Emre Yusufi, Ercan Ayçiçek, Ergin İnan, Esra Şatıroğlu, Fevzi Karakoç, Gülgün Başarır, Gülten İmamoğlu, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Habip Aydoğdu, Hakan Gürsoytrak, Hayati Misman, İlke Kutlay, İrfan Okan, İrfan Önürmen, Kazım Karakaya, Kemal Tufan, Mahir Güven, Mahmut Celayir, Mahmut Karatoprak, Mehmet Aksoy, Mert Ege Köse, Mustafa Özel, Mustafa Pilevneli, Nazan Azeri, Nevhiz Tanyeli, Onay Akbaş, Özgür Korkmazgil, Raziye Kubat, Saim Erken, Selahattin Kara, Selahattin Yıldırım, Selçuk Yılmaz, Sezai Özdemir, Süleyman Saim Tekcan, Şenol Yorozlu, Temur Köran, Yalçın Gökçebağ, Zahit Büyükişleyen ve Zeynep Özdemir eserleriyle hayat veriyor. 55 sanatçının katkı sağladığı sergi, sanatçının gözünden dünyaya bakmayı, sanatçının eserini ve sanatını oluşturma sürecini sanat emeği üzerine kurgulanan bir deneyimle ziyaretçilerine aktarıyor.

Devrim Erbil ve Süleyman Saim Tekcan'ın da kendi müzelerinden seçtikleri eserlerle değer kattıkları sergi, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 25 Şubat 2025 tarihine kadar 09.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.