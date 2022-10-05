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Çankaya'da Sanat 'Ekim'i başladı

Çankaya Belediyesi, sergiler, konferanslar, film festivali ve konserlerle geçecek ekim ayında, Başkentli sanatseverleri Çankaya'nın kültür ve sanat merkezlerinde buluşturacak.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 12:38
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Çankaya'da Sanat 'Ekim'i başladı

Çankaya'da Sanat 'Ekim'i başladı
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Çankaya Belediyesi, sergiler, konferanslar, film festivali ve konserlerle geçecek ekim ayında, Başkentli sanatseverleri Çankaya'nın kültür ve sanat merkezlerinde buluşturacak.

Çankaya'da ekim ayı, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (DTÇSM) gerçekleşecek Kadın Yazarlar Haftası ile başladı.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Kadın Yazarlar Haftası'nda, Ayten Kaya Görgün, Banu Bülbül, Aslı Alpar, Gülhan Avşar ve Senem Timuroğlu eser ve söyleşileriyle yer alacak.

DON KİŞOT ÇANKAYA'DA
Uzun yıllar boyunca yurt içi ve yurt dışından topladığı kitaplar ve objelerle dünyanın en büyük Don Kişot koleksiyonerlerinden biri olan Arif Künar'ın Don Kişot Koleksiyonu Sergisi, 3 - 17 Ekim 2022 tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Eren Eyüpoğlu Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

TURAN EROL'A SAYGI
Ünlü ressam ve akademisyen Prof. Dr. Turan Erol'un öğrencilerinden; Adem Genç, Alaettin Koçak, Atilla Atar, Bünyamin Özgültekin, Ertuğrul Saraç, Feridun Işıman, Güner Pir, Hasan Akın, İhsan Çakıcı, Metin Yurdanur, Münir Yücel, Nihat Kahraman, Numan Arslan, Osman Dinç, Remzi Savaş, Veysel Günay, Yalçın Gökçebağ, Yusuf Toprak ve Zahit Büyükişliyen gibi sanatçıların, hocalarına saygı göndermesiyle sundukları yapıtlardan oluşan "Hocaların Hocası Turan Erol'a Saygı" sergisi de 4 Ekim'de Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde başlayacak.

20 Ekim'e kadar sürecek karma sergi ile birlikte Prof. Dr. Turan Erol'un adını taşıyan Sanat Atölyesi de 13 Ekim'de Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açılacak. Atölyede üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri bölümlerine ve güzel sanatlar liselerine hazırlanacak öğrenciler, temel sanat eğitimi, sanat tarihi eğitimi, model/imgesel çizim ve heykel dersleri alabilecek. Sanat atölyesinde öğrenciler, bütün disiplinleri tanıma fırsatı sunulurken, öğrencilere tercih ettiği ve yetenekli olduğu alanda kendini geliştirmesi konusunda rehberlik hizmeti de verilecek.

PERU FİLMLERİ FESTİVALİ
Çankaya Belediyesi Peru Sineması'nı da Başkentlilerle buluşturacak. 5 - 7 Ekim 2022 tarihleri arasında ödüllü üç Peru filmi ve belgeseli ücretsiz olarak DTÇSM'de gösterime girecek. Peru Büyükelçiliği ile ortaklaşa düzenlenen etkinliğin biletleri Doğan Taşdelen Kültür Merkezi'nde temin edilebilir.

 

İNCE MEMED SENFONİSİ
Çankaya Belediyesi ekim ayında bağlama ustası Erdal Akkaya ile birlikte Berlin Europa Senfoni Oda Orkestrası da konuk edecek. Akkaya ile birlikte Berlin Europa Senfoni Oda Orkestrası'nın İnce Memed Senfonisi, 22 Ekim'de Çankayalılarla buluşacak. Ücretsiz konserin yer fişleri, 14 Ekim'den itibaren Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinden ücretsiz olarak alınabilecek.

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