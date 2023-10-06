ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ (Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü)

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Mülkiyeti Çankırı İl Özel İdaresine ait olan taşınmazlardan;
LİSTE – A
Aşağıda belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.a maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü” ile satılacaktır

SIRA NOİLİİLÇEMAHALLE/KÖYADAPARSELVASFIALANI (M²)HİSSEİMAR DURUMU(M²)
BİRİM FİYATI		MUHAMMEN
BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)

İHALENiN
TARiHiSAATi
1ÇANKIRIMERKEZKARATEKİN MAHALLESİ10965ARSA1.750,261/1TİCARET - KONUT ALANI
(EMSAL:2,50-HMAX:21,50)		11.00019.252.860,00577.58619.10.202311.00

LİSTE – B
Aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık artırma) ile satılacaktır.

SIRA NOİLİİLÇEMAHALLE/KÖYADAPARSELVASFIALANI (M²)HİSSEİMAR DURUMU(M²)
BİRİM FİYATI		MUHAMMEN
BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)

İHALENiN
TARiHiSAATi
1ÇANKIRIMERKEZABDÜLHALİK MAHALLESİ57713ARSA93.001/1KONUT İMARLI (EMSAL 2.00-HMAX:21.50)
9.000

3.959.440,00

118.783,00

19.10.202311.05
19ARSA31.13
24ARSA370.80
(NOT: 577 ada 13, 19 ve 24 no’lu parsellerin toplam yüzölçümü 494,93 m² olup tek bir ihale kapsamında satılacağı için belirtilen 3 parsel için tek bir fiyat verilecektir.)
2ÇANKIRIILGAZYEŞİL
DUMLUPINAR		11517ARSA13,628.111/1İMAR DIŞINDA4005.451.244,00163.53719.10.202311.10
3ÇANKIRIILGAZYEŞİL
DUMLUPINAR		2221TARLA6,974.311/1İMAR DIŞINDA3302.301.522,3069.04619.10.202311.15
4ÇANKIRIKURŞUNLUHACIMUSLU107304ARSA2640.011/1KÖY İÇİ TAKS:0,40300792.003,0023.76019.10.202311.20
5ÇANKIRIKURŞUNLUHACIMUSLU12611ARSA116.061/1KÖY İÇİ TAKS:0,4025029.015,0087019.10.202311.25
6ÇANKIRIKURŞUNLUHACIMUSLU13211ARSA70.901/1KÖY İÇİ TAKS:0,4030021.270,0063819.10.202311.30
7ÇANKIRIKURŞUNLUHACIMUSLU1351ARSA487.391/1KÖY İÇİ TAKS:0,40250121.847,503.65519.10.202311.35
8ÇANKIRIKURŞUNLUHACIMUSLU1521ARSA739.531/1KÖY İÇİ TAKS:0,40300221.859,006.65619.10.202311.40
9ÇANKIRIKURŞUNLUDUMANLI17131YOL BOŞLUĞU214.751/1KONUT VE PARK ALANI30064.425,001.93319.10.202311.45
10ÇANKIRIORTACEM SULTAN4497ARSA714.731/1KONUT TAKS:0.40 KAKS:1.203.5002.501.555,0075.04719.10.202311.50
11ÇANKIRIORTAELMALIK28251ARSA587.001/1İMAR DIŞI450264.150,007.92519.10.202311.55
12ÇANKIRIORTAELMALIK1458ARSA215.831/1KONUT-UYGULAMA YAPILACAK45097.123,502.91419.10.202312.00
13ÇANKIRIORTAELMALIK14610ARSA737.811/1İMAR DIŞI450332.014,509.96019.10.202312.05
14ÇANKIRIORTAELMALIK14611ARSA738.271/1KONUT- TAKS:0.25 KAKS:0.50 UYG. YAPILACAK450332.221,509.96719.10.202312.10
15ÇANKIRIORTAELMALIK14612ARSA744.521/1KONUT TAKS:0.25 KAKS:0.50450335.034,0010.05119.10.202312.15
16ÇANKIRIORTAELMALIK14616ARSA727.221/1İMAR DIŞI450327.249,009.81719.10.202312.20
17ÇANKIRIORTAELMALIK14617ARSA1,023.671/1İMAR DIŞI450460.651,5013.82019.10.202312.25
18ÇANKIRIORTAELMALIK14622ARSA779.761/1İMAR DIŞI450350.892,0010.52719.10.202312.30
19ÇANKIRIORTAELMALIK14623ARSA759.751/1İMAR DIŞI450341.887,5010.25719.10.202312.35
20ÇANKIRIORTAELMALIK14624ARSA783.431/1İMAR DIŞI450352.543,5010.57619.10.202312.40
21ÇANKIRIORTAELMALIK14625ARSA788.491/1İMAR DIŞI450354.820,5010.64519.10.202312.45
22ÇANKIRIORTAELMALIK14626ARSA1,053.571/1İMAR DIŞI450474.106,5014.22319.10.202312.50
23ÇANKIRIORTAELMALIK1992ARSA1,213.111/1İMAR DIŞI450545.899,5016.37719.10.202312.55
24ÇANKIRIORTAÖZLÜ - FATİH1054ARSA924.881/1KONUT- TAKS:0.25 KAKS:0.50 UYG. YAPILACAK300277.464,008.32419.10.202313.00
25ÇANKIRIORTAÖZLÜ - FATİH1057ARSA925.011/1KONUT- TAKS:0.25 KAKS:0.50 UYG. YAPILACAK300277.503,008.32519.10.202313.05
26ÇANKIRIORTAÖZLÜ - FATİH1059ARSA928.271/1KONUT- TAKS:0.25 KAKS:0.50 UYG. YAPILACAK300278.481,008.35419.10.202313.10
27ÇANKIRIORTAÖZLÜ - FATİH10510ARSA927.881/1KONUT- TAKS:0.25 KAKS:0.50 UYG. YAPILACAK300278.364,008.35119.10.202313.15
28ÇANKIRIYAPRAKLIYÜKLÜ2491ARSA577.061/1KÖY İÇİ TAKS:0,40550317.383,009.52119.10.202313.20
29ÇANKIRIYAPRAKLIYÜKLÜ21846ARSA480.941/1KÖY İÇİ TAKS:0,40550264.517,007.93619.10.202313.25
30ÇANKIRIYAPRAKLIYÜKLÜ2441ARSA101.621/1KÖY İÇİ TAKS:0,4055055.891,001.67719.10.202313.30
31ÇANKIRIYAPRAKLIYÜKLÜ2442ARSA101.761/1KÖY İÇİ TAKS:0,4055055.968,001.67919.10.202313.35
32ÇANKIRIYAPRAKLIYÜKLÜ2443ARSA101.951/1KÖY İÇİ TAKS:0,4055056.072,501.68219.10.202313.40
33ÇANKIRIYAPRAKLIYÜKLÜ2444ARSA102.271/1KÖY İÇİ TAKS:0,4055056.248,501.68719.10.202313.45
34ÇANKIRIYAPRAKLIYÜKLÜ2431ARSA100.091/1KÖY İÇİ TAKS:0,4055055.049,501.65119.10.202313.50
35ÇANKIRIYAPRAKLIYÜKLÜ2432ARSA100.291/1KÖY İÇİ TAKS:0,4055055.159,501.65519.10.202313.55
36ÇANKIRIYAPRAKLIYÜKLÜ2433ARSA100.581/1KÖY İÇİ TAKS:0,4055055.319,001.66019.10.202314.00
37ÇANKIRIYAPRAKLIYÜKLÜ2434ARSA100.81/1KÖY İÇİ TAKS:0,4055055.440,001.66319.10.202314.05
38ÇANKIRIYAPRAKLIYÜKLÜ2435ARSA100.991/1KÖY İÇİ TAKS:0,4055055.544,501.66619.10.202314.10
39ÇANKIRIYAPRAKLIYÜKLÜ2436ARSA101.21/1KÖY İÇİ TAKS:0,4055055.660,001.67019.10.202314.15
40ÇANKIRIYAPRAKLIYÜKLÜ2101TARLA69501/1KÖY DIŞI5003.475.000,00104.25019.10.202314.20
41ÇANKIRIYAPRAKLIYÜKLÜ268151ARSA23001/1KÖY İÇİ TAKS:0,405001.150.000,0034.50019.10.202314.25
42ÇANKIRIORTACEM SULTAN4493ARSA855,9323/600KONUT TAKS:0.40 KAKS:1.203.5001.612.658,2548.38019.10.202313.30
43ÇANKIRIORTACEM SULTAN4499ARSA945,0511/480KONUT TAKS:0.40 KAKS:1.203.50075.800,892.27419.10.202313.35
44ÇANKIRIORTACEM SULTAN4515ARSA842,447/800KONUT TAKS:0.40 KAKS:1.203.50025.799,7377419.10.202313.40
45ÇANKIRIORTACEM SULTAN45212ARSA501,547/800KONUT TAKS:0.30 KAKS:0.903.50015.359,6646119.10.202313.45
46ÇANKIRIORTACEM SULTAN45213ARSA693,537/800KONUT TAKS:0.30 KAKS:0.903.50021.239,3663719.10.202313.50
47ÇANKIRIORTAELMALIK1467AHŞAP EV VE AVLUSU973,8161/261KONUT- TAKS:0.25 KAKS:0.50 UYG. YAPILACAK450102.417,953.07319.10.202313.55
48ÇANKIRIYAPRAKLIİKİZÖREN1076ARSA386,4553/5520KONUT- TAKS:0.25 KAKS:0.5050019.355,0058119.10.202314.00


1- Mülkiyeti Çankırı İl Özel İdaresine ait olan ve LİSTE - A ‘da bulunan Çankırı İli, Merkez İlçesi, Karatekin Mahallesi 1096 ada 5 parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.a maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü” ile satılacaktır. LİSTE - B ‘de bulunan taşınmazlar ise 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık artırma) ile satılacaktır.
2- İhaleye ait geçici teminat bedeli, Muhammen Bedelin %3’ü olup, geçici teminat olarak; 2886 sayılı Kanun ve ihale şartnamesine uygun nitelikte, ihale konusu taşınmaza ait bilgileri belirtilerek hesaplanmış olan tutarda geçici teminat mektubu veya nakit olarak bankaya yatırılmak istenmesi halinde ihalenin adı belirtilerek Çankırı İl Özel İdaresinin Ziraat Bankası Çankırı Şubesi nezdindeki İBAN- TR35 0001 0000 6913892902 5005 nolu banka hesap numarasına yatırılacaktır.
3- İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Çankırı İl Özel İdaresi Cumhuriyet Mah. Şehit Nurettin CİNSOY Sok. 60. Yıl İş Hanı Hizmet Binasının 3. katında bulunan İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.
4- İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Çankırı İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden 250,00 TL (İki Yüz Elli TL) bedel karşılığında temin edilebilir.
5- İhaleye girebilmek için aşağıdaki belgeler hazırlanarak ihale saatinden önce İhale Komisyonuna teslim edilecektir.
a-Çankırı İl Özel İdaresi adına alınmış olan Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya geçerliliği ihale şartnamesinde belirtilen limit içi ve süresiz ibaresi olan banka geçici teminat mektubu (veya ihale şartnamesinde belirtilen geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler) ile ihale şartnamesi dokümanı satın aldığına dair banka dekontu
b-Üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,
c-Tebliğe esas İkametgah belgesi,
d-İstekli Şirket ise 2023 yılında alınmış kanıtlayıcı belgeler (Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi)
e-Vekaleten iştirak edilmesi halinde 2023 yılında alınmış noter tasdikli vekaletname,
6- Liste – A ‘da bulunan ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.a maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü” ile satılacak olan taşınmazın ihalesine iştirak edecek istekliler (ihale şartnamesinde belirtilen şekilde) usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarfı, 5.maddede belirtilen belgelerle birlikte dış zarf içerisinde ihale saatinden önce İhale Komisyonuna teslim edilecektir.
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden kaynaklanan teklifler işleme konulmayacak ve tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilecektir.
8- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakla serbesttir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01901207