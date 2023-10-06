ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ (Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü)

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2023 / 00:01

Mülkiyeti Çankırı İl Özel İdaresine ait olan taşınmazlardan;

LİSTE – A

Aşağıda belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.a maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü” ile satılacaktır



SIRA NO İLİ İLÇE MAHALLE/KÖY ADA PARSEL VASFI ALANI (M²) HİSSE İMAR DURUMU (M²)

BİRİM FİYATI MUHAMMEN

BEDELİ

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)



İHALENiN

TARiHi SAATi 1 ÇANKIRI MERKEZ KARATEKİN MAHALLESİ 1096 5 ARSA 1.750,26 1/1 TİCARET - KONUT ALANI

(EMSAL:2,50-HMAX:21,50) 11.000 19.252.860,00 577.586 19.10.2023 11.00

LİSTE – B

Aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık artırma) ile satılacaktır.

SIRA NO İLİ İLÇE MAHALLE/KÖY ADA PARSEL VASFI ALANI (M²) HİSSE İMAR DURUMU (M²)

BİRİM FİYATI MUHAMMEN

BEDELİ

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)



İHALENiN

TARiHi SAATi 1 ÇANKIRI MERKEZ ABDÜLHALİK MAHALLESİ 577 13 ARSA 93.00 1/1 KONUT İMARLI (EMSAL 2.00-HMAX:21.50)

9.000



3.959.440,00



118.783,00



19.10.2023 11.05 19 ARSA 31.13 24 ARSA 370.80 (NOT: 577 ada 13, 19 ve 24 no’lu parsellerin toplam yüzölçümü 494,93 m² olup tek bir ihale kapsamında satılacağı için belirtilen 3 parsel için tek bir fiyat verilecektir.) 2 ÇANKIRI ILGAZ YEŞİL

DUMLUPINAR 115 17 ARSA 13,628.11 1/1 İMAR DIŞINDA 400 5.451.244,00 163.537 19.10.2023 11.10 3 ÇANKIRI ILGAZ YEŞİL

DUMLUPINAR 222 1 TARLA 6,974.31 1/1 İMAR DIŞINDA 330 2.301.522,30 69.046 19.10.2023 11.15 4 ÇANKIRI KURŞUNLU HACIMUSLU 107 304 ARSA 2640.01 1/1 KÖY İÇİ TAKS:0,40 300 792.003,00 23.760 19.10.2023 11.20 5 ÇANKIRI KURŞUNLU HACIMUSLU 126 11 ARSA 116.06 1/1 KÖY İÇİ TAKS:0,40 250 29.015,00 870 19.10.2023 11.25 6 ÇANKIRI KURŞUNLU HACIMUSLU 132 11 ARSA 70.90 1/1 KÖY İÇİ TAKS:0,40 300 21.270,00 638 19.10.2023 11.30 7 ÇANKIRI KURŞUNLU HACIMUSLU 135 1 ARSA 487.39 1/1 KÖY İÇİ TAKS:0,40 250 121.847,50 3.655 19.10.2023 11.35 8 ÇANKIRI KURŞUNLU HACIMUSLU 152 1 ARSA 739.53 1/1 KÖY İÇİ TAKS:0,40 300 221.859,00 6.656 19.10.2023 11.40 9 ÇANKIRI KURŞUNLU DUMANLI 171 31 YOL BOŞLUĞU 214.75 1/1 KONUT VE PARK ALANI 300 64.425,00 1.933 19.10.2023 11.45 10 ÇANKIRI ORTA CEM SULTAN 449 7 ARSA 714.73 1/1 KONUT TAKS:0.40 KAKS:1.20 3.500 2.501.555,00 75.047 19.10.2023 11.50 11 ÇANKIRI ORTA ELMALIK 282 51 ARSA 587.00 1/1 İMAR DIŞI 450 264.150,00 7.925 19.10.2023 11.55 12 ÇANKIRI ORTA ELMALIK 145 8 ARSA 215.83 1/1 KONUT-UYGULAMA YAPILACAK 450 97.123,50 2.914 19.10.2023 12.00 13 ÇANKIRI ORTA ELMALIK 146 10 ARSA 737.81 1/1 İMAR DIŞI 450 332.014,50 9.960 19.10.2023 12.05 14 ÇANKIRI ORTA ELMALIK 146 11 ARSA 738.27 1/1 KONUT- TAKS:0.25 KAKS:0.50 UYG. YAPILACAK 450 332.221,50 9.967 19.10.2023 12.10 15 ÇANKIRI ORTA ELMALIK 146 12 ARSA 744.52 1/1 KONUT TAKS:0.25 KAKS:0.50 450 335.034,00 10.051 19.10.2023 12.15 16 ÇANKIRI ORTA ELMALIK 146 16 ARSA 727.22 1/1 İMAR DIŞI 450 327.249,00 9.817 19.10.2023 12.20 17 ÇANKIRI ORTA ELMALIK 146 17 ARSA 1,023.67 1/1 İMAR DIŞI 450 460.651,50 13.820 19.10.2023 12.25 18 ÇANKIRI ORTA ELMALIK 146 22 ARSA 779.76 1/1 İMAR DIŞI 450 350.892,00 10.527 19.10.2023 12.30 19 ÇANKIRI ORTA ELMALIK 146 23 ARSA 759.75 1/1 İMAR DIŞI 450 341.887,50 10.257 19.10.2023 12.35 20 ÇANKIRI ORTA ELMALIK 146 24 ARSA 783.43 1/1 İMAR DIŞI 450 352.543,50 10.576 19.10.2023 12.40 21 ÇANKIRI ORTA ELMALIK 146 25 ARSA 788.49 1/1 İMAR DIŞI 450 354.820,50 10.645 19.10.2023 12.45 22 ÇANKIRI ORTA ELMALIK 146 26 ARSA 1,053.57 1/1 İMAR DIŞI 450 474.106,50 14.223 19.10.2023 12.50 23 ÇANKIRI ORTA ELMALIK 199 2 ARSA 1,213.11 1/1 İMAR DIŞI 450 545.899,50 16.377 19.10.2023 12.55 24 ÇANKIRI ORTA ÖZLÜ - FATİH 105 4 ARSA 924.88 1/1 KONUT- TAKS:0.25 KAKS:0.50 UYG. YAPILACAK 300 277.464,00 8.324 19.10.2023 13.00 25 ÇANKIRI ORTA ÖZLÜ - FATİH 105 7 ARSA 925.01 1/1 KONUT- TAKS:0.25 KAKS:0.50 UYG. YAPILACAK 300 277.503,00 8.325 19.10.2023 13.05 26 ÇANKIRI ORTA ÖZLÜ - FATİH 105 9 ARSA 928.27 1/1 KONUT- TAKS:0.25 KAKS:0.50 UYG. YAPILACAK 300 278.481,00 8.354 19.10.2023 13.10 27 ÇANKIRI ORTA ÖZLÜ - FATİH 105 10 ARSA 927.88 1/1 KONUT- TAKS:0.25 KAKS:0.50 UYG. YAPILACAK 300 278.364,00 8.351 19.10.2023 13.15 28 ÇANKIRI YAPRAKLI YÜKLÜ 249 1 ARSA 577.06 1/1 KÖY İÇİ TAKS:0,40 550 317.383,00 9.521 19.10.2023 13.20 29 ÇANKIRI YAPRAKLI YÜKLÜ 218 46 ARSA 480.94 1/1 KÖY İÇİ TAKS:0,40 550 264.517,00 7.936 19.10.2023 13.25 30 ÇANKIRI YAPRAKLI YÜKLÜ 244 1 ARSA 101.62 1/1 KÖY İÇİ TAKS:0,40 550 55.891,00 1.677 19.10.2023 13.30 31 ÇANKIRI YAPRAKLI YÜKLÜ 244 2 ARSA 101.76 1/1 KÖY İÇİ TAKS:0,40 550 55.968,00 1.679 19.10.2023 13.35 32 ÇANKIRI YAPRAKLI YÜKLÜ 244 3 ARSA 101.95 1/1 KÖY İÇİ TAKS:0,40 550 56.072,50 1.682 19.10.2023 13.40 33 ÇANKIRI YAPRAKLI YÜKLÜ 244 4 ARSA 102.27 1/1 KÖY İÇİ TAKS:0,40 550 56.248,50 1.687 19.10.2023 13.45 34 ÇANKIRI YAPRAKLI YÜKLÜ 243 1 ARSA 100.09 1/1 KÖY İÇİ TAKS:0,40 550 55.049,50 1.651 19.10.2023 13.50 35 ÇANKIRI YAPRAKLI YÜKLÜ 243 2 ARSA 100.29 1/1 KÖY İÇİ TAKS:0,40 550 55.159,50 1.655 19.10.2023 13.55 36 ÇANKIRI YAPRAKLI YÜKLÜ 243 3 ARSA 100.58 1/1 KÖY İÇİ TAKS:0,40 550 55.319,00 1.660 19.10.2023 14.00 37 ÇANKIRI YAPRAKLI YÜKLÜ 243 4 ARSA 100.8 1/1 KÖY İÇİ TAKS:0,40 550 55.440,00 1.663 19.10.2023 14.05 38 ÇANKIRI YAPRAKLI YÜKLÜ 243 5 ARSA 100.99 1/1 KÖY İÇİ TAKS:0,40 550 55.544,50 1.666 19.10.2023 14.10 39 ÇANKIRI YAPRAKLI YÜKLÜ 243 6 ARSA 101.2 1/1 KÖY İÇİ TAKS:0,40 550 55.660,00 1.670 19.10.2023 14.15 40 ÇANKIRI YAPRAKLI YÜKLÜ 210 1 TARLA 6950 1/1 KÖY DIŞI 500 3.475.000,00 104.250 19.10.2023 14.20 41 ÇANKIRI YAPRAKLI YÜKLÜ 268 151 ARSA 2300 1/1 KÖY İÇİ TAKS:0,40 500 1.150.000,00 34.500 19.10.2023 14.25 42 ÇANKIRI ORTA CEM SULTAN 449 3 ARSA 855,9 323/600 KONUT TAKS:0.40 KAKS:1.20 3.500 1.612.658,25 48.380 19.10.2023 13.30 43 ÇANKIRI ORTA CEM SULTAN 449 9 ARSA 945,05 11/480 KONUT TAKS:0.40 KAKS:1.20 3.500 75.800,89 2.274 19.10.2023 13.35 44 ÇANKIRI ORTA CEM SULTAN 451 5 ARSA 842,44 7/800 KONUT TAKS:0.40 KAKS:1.20 3.500 25.799,73 774 19.10.2023 13.40 45 ÇANKIRI ORTA CEM SULTAN 452 12 ARSA 501,54 7/800 KONUT TAKS:0.30 KAKS:0.90 3.500 15.359,66 461 19.10.2023 13.45 46 ÇANKIRI ORTA CEM SULTAN 452 13 ARSA 693,53 7/800 KONUT TAKS:0.30 KAKS:0.90 3.500 21.239,36 637 19.10.2023 13.50 47 ÇANKIRI ORTA ELMALIK 146 7 AHŞAP EV VE AVLUSU 973,81 61/261 KONUT- TAKS:0.25 KAKS:0.50 UYG. YAPILACAK 450 102.417,95 3.073 19.10.2023 13.55 48 ÇANKIRI YAPRAKLI İKİZÖREN 107 6 ARSA 386,4 553/5520 KONUT- TAKS:0.25 KAKS:0.50 500 19.355,00 581 19.10.2023 14.00



1- Mülkiyeti Çankırı İl Özel İdaresine ait olan ve LİSTE - A ‘da bulunan Çankırı İli, Merkez İlçesi, Karatekin Mahallesi 1096 ada 5 parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.a maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü” ile satılacaktır. LİSTE - B ‘de bulunan taşınmazlar ise 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık artırma) ile satılacaktır.

2- İhaleye ait geçici teminat bedeli, Muhammen Bedelin %3’ü olup, geçici teminat olarak; 2886 sayılı Kanun ve ihale şartnamesine uygun nitelikte, ihale konusu taşınmaza ait bilgileri belirtilerek hesaplanmış olan tutarda geçici teminat mektubu veya nakit olarak bankaya yatırılmak istenmesi halinde ihalenin adı belirtilerek Çankırı İl Özel İdaresinin Ziraat Bankası Çankırı Şubesi nezdindeki İBAN- TR35 0001 0000 6913892902 5005 nolu banka hesap numarasına yatırılacaktır.

3- İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Çankırı İl Özel İdaresi Cumhuriyet Mah. Şehit Nurettin CİNSOY Sok. 60. Yıl İş Hanı Hizmet Binasının 3. katında bulunan İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

4- İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Çankırı İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden 250,00 TL (İki Yüz Elli TL) bedel karşılığında temin edilebilir.

5- İhaleye girebilmek için aşağıdaki belgeler hazırlanarak ihale saatinden önce İhale Komisyonuna teslim edilecektir.

a-Çankırı İl Özel İdaresi adına alınmış olan Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya geçerliliği ihale şartnamesinde belirtilen limit içi ve süresiz ibaresi olan banka geçici teminat mektubu (veya ihale şartnamesinde belirtilen geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler) ile ihale şartnamesi dokümanı satın aldığına dair banka dekontu

b-Üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

c-Tebliğe esas İkametgah belgesi,

d-İstekli Şirket ise 2023 yılında alınmış kanıtlayıcı belgeler (Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi)

e-Vekaleten iştirak edilmesi halinde 2023 yılında alınmış noter tasdikli vekaletname,

6- Liste – A ‘da bulunan ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.a maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü” ile satılacak olan taşınmazın ihalesine iştirak edecek istekliler (ihale şartnamesinde belirtilen şekilde) usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarfı, 5.maddede belirtilen belgelerle birlikte dış zarf içerisinde ihale saatinden önce İhale Komisyonuna teslim edilecektir.

7- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden kaynaklanan teklifler işleme konulmayacak ve tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilecektir.

8- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakla serbesttir.