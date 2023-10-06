ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ (Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü)
Mülkiyeti Çankırı İl Özel İdaresine ait olan taşınmazlardan;
LİSTE – A
Aşağıda belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.a maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü” ile satılacaktır
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|MAHALLE/KÖY
|ADA
|PARSEL
|VASFI
|ALANI (M²)
|HİSSE
|İMAR DURUMU
|(M²)
BİRİM FİYATI
|MUHAMMEN
BEDELİ
(TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALENiN
|TARiHi
|SAATi
|1
|ÇANKIRI
|MERKEZ
|KARATEKİN MAHALLESİ
|1096
|5
|ARSA
|1.750,26
|1/1
|TİCARET - KONUT ALANI
(EMSAL:2,50-HMAX:21,50)
|11.000
|19.252.860,00
|577.586
|19.10.2023
|11.00
LİSTE – B
Aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık artırma) ile satılacaktır.
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|MAHALLE/KÖY
|ADA
|PARSEL
|VASFI
|ALANI (M²)
|HİSSE
|İMAR DURUMU
|(M²)
BİRİM FİYATI
|MUHAMMEN
BEDELİ
(TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALENiN
|TARiHi
|SAATi
|1
|ÇANKIRI
|MERKEZ
|ABDÜLHALİK MAHALLESİ
|577
|13
|ARSA
|93.00
|1/1
|KONUT İMARLI (EMSAL 2.00-HMAX:21.50)
|9.000
|3.959.440,00
|118.783,00
|19.10.2023
|11.05
|19
|ARSA
|31.13
|24
|ARSA
|370.80
|(NOT: 577 ada 13, 19 ve 24 no’lu parsellerin toplam yüzölçümü 494,93 m² olup tek bir ihale kapsamında satılacağı için belirtilen 3 parsel için tek bir fiyat verilecektir.)
|2
|ÇANKIRI
|ILGAZ
|YEŞİL
DUMLUPINAR
|115
|17
|ARSA
|13,628.11
|1/1
|İMAR DIŞINDA
|400
|5.451.244,00
|163.537
|19.10.2023
|11.10
|3
|ÇANKIRI
|ILGAZ
|YEŞİL
DUMLUPINAR
|222
|1
|TARLA
|6,974.31
|1/1
|İMAR DIŞINDA
|330
|2.301.522,30
|69.046
|19.10.2023
|11.15
|4
|ÇANKIRI
|KURŞUNLU
|HACIMUSLU
|107
|304
|ARSA
|2640.01
|1/1
|KÖY İÇİ TAKS:0,40
|300
|792.003,00
|23.760
|19.10.2023
|11.20
|5
|ÇANKIRI
|KURŞUNLU
|HACIMUSLU
|126
|11
|ARSA
|116.06
|1/1
|KÖY İÇİ TAKS:0,40
|250
|29.015,00
|870
|19.10.2023
|11.25
|6
|ÇANKIRI
|KURŞUNLU
|HACIMUSLU
|132
|11
|ARSA
|70.90
|1/1
|KÖY İÇİ TAKS:0,40
|300
|21.270,00
|638
|19.10.2023
|11.30
|7
|ÇANKIRI
|KURŞUNLU
|HACIMUSLU
|135
|1
|ARSA
|487.39
|1/1
|KÖY İÇİ TAKS:0,40
|250
|121.847,50
|3.655
|19.10.2023
|11.35
|8
|ÇANKIRI
|KURŞUNLU
|HACIMUSLU
|152
|1
|ARSA
|739.53
|1/1
|KÖY İÇİ TAKS:0,40
|300
|221.859,00
|6.656
|19.10.2023
|11.40
|9
|ÇANKIRI
|KURŞUNLU
|DUMANLI
|171
|31
|YOL BOŞLUĞU
|214.75
|1/1
|KONUT VE PARK ALANI
|300
|64.425,00
|1.933
|19.10.2023
|11.45
|10
|ÇANKIRI
|ORTA
|CEM SULTAN
|449
|7
|ARSA
|714.73
|1/1
|KONUT TAKS:0.40 KAKS:1.20
|3.500
|2.501.555,00
|75.047
|19.10.2023
|11.50
|11
|ÇANKIRI
|ORTA
|ELMALIK
|282
|51
|ARSA
|587.00
|1/1
|İMAR DIŞI
|450
|264.150,00
|7.925
|19.10.2023
|11.55
|12
|ÇANKIRI
|ORTA
|ELMALIK
|145
|8
|ARSA
|215.83
|1/1
|KONUT-UYGULAMA YAPILACAK
|450
|97.123,50
|2.914
|19.10.2023
|12.00
|13
|ÇANKIRI
|ORTA
|ELMALIK
|146
|10
|ARSA
|737.81
|1/1
|İMAR DIŞI
|450
|332.014,50
|9.960
|19.10.2023
|12.05
|14
|ÇANKIRI
|ORTA
|ELMALIK
|146
|11
|ARSA
|738.27
|1/1
|KONUT- TAKS:0.25 KAKS:0.50 UYG. YAPILACAK
|450
|332.221,50
|9.967
|19.10.2023
|12.10
|15
|ÇANKIRI
|ORTA
|ELMALIK
|146
|12
|ARSA
|744.52
|1/1
|KONUT TAKS:0.25 KAKS:0.50
|450
|335.034,00
|10.051
|19.10.2023
|12.15
|16
|ÇANKIRI
|ORTA
|ELMALIK
|146
|16
|ARSA
|727.22
|1/1
|İMAR DIŞI
|450
|327.249,00
|9.817
|19.10.2023
|12.20
|17
|ÇANKIRI
|ORTA
|ELMALIK
|146
|17
|ARSA
|1,023.67
|1/1
|İMAR DIŞI
|450
|460.651,50
|13.820
|19.10.2023
|12.25
|18
|ÇANKIRI
|ORTA
|ELMALIK
|146
|22
|ARSA
|779.76
|1/1
|İMAR DIŞI
|450
|350.892,00
|10.527
|19.10.2023
|12.30
|19
|ÇANKIRI
|ORTA
|ELMALIK
|146
|23
|ARSA
|759.75
|1/1
|İMAR DIŞI
|450
|341.887,50
|10.257
|19.10.2023
|12.35
|20
|ÇANKIRI
|ORTA
|ELMALIK
|146
|24
|ARSA
|783.43
|1/1
|İMAR DIŞI
|450
|352.543,50
|10.576
|19.10.2023
|12.40
|21
|ÇANKIRI
|ORTA
|ELMALIK
|146
|25
|ARSA
|788.49
|1/1
|İMAR DIŞI
|450
|354.820,50
|10.645
|19.10.2023
|12.45
|22
|ÇANKIRI
|ORTA
|ELMALIK
|146
|26
|ARSA
|1,053.57
|1/1
|İMAR DIŞI
|450
|474.106,50
|14.223
|19.10.2023
|12.50
|23
|ÇANKIRI
|ORTA
|ELMALIK
|199
|2
|ARSA
|1,213.11
|1/1
|İMAR DIŞI
|450
|545.899,50
|16.377
|19.10.2023
|12.55
|24
|ÇANKIRI
|ORTA
|ÖZLÜ - FATİH
|105
|4
|ARSA
|924.88
|1/1
|KONUT- TAKS:0.25 KAKS:0.50 UYG. YAPILACAK
|300
|277.464,00
|8.324
|19.10.2023
|13.00
|25
|ÇANKIRI
|ORTA
|ÖZLÜ - FATİH
|105
|7
|ARSA
|925.01
|1/1
|KONUT- TAKS:0.25 KAKS:0.50 UYG. YAPILACAK
|300
|277.503,00
|8.325
|19.10.2023
|13.05
|26
|ÇANKIRI
|ORTA
|ÖZLÜ - FATİH
|105
|9
|ARSA
|928.27
|1/1
|KONUT- TAKS:0.25 KAKS:0.50 UYG. YAPILACAK
|300
|278.481,00
|8.354
|19.10.2023
|13.10
|27
|ÇANKIRI
|ORTA
|ÖZLÜ - FATİH
|105
|10
|ARSA
|927.88
|1/1
|KONUT- TAKS:0.25 KAKS:0.50 UYG. YAPILACAK
|300
|278.364,00
|8.351
|19.10.2023
|13.15
|28
|ÇANKIRI
|YAPRAKLI
|YÜKLÜ
|249
|1
|ARSA
|577.06
|1/1
|KÖY İÇİ TAKS:0,40
|550
|317.383,00
|9.521
|19.10.2023
|13.20
|29
|ÇANKIRI
|YAPRAKLI
|YÜKLÜ
|218
|46
|ARSA
|480.94
|1/1
|KÖY İÇİ TAKS:0,40
|550
|264.517,00
|7.936
|19.10.2023
|13.25
|30
|ÇANKIRI
|YAPRAKLI
|YÜKLÜ
|244
|1
|ARSA
|101.62
|1/1
|KÖY İÇİ TAKS:0,40
|550
|55.891,00
|1.677
|19.10.2023
|13.30
|31
|ÇANKIRI
|YAPRAKLI
|YÜKLÜ
|244
|2
|ARSA
|101.76
|1/1
|KÖY İÇİ TAKS:0,40
|550
|55.968,00
|1.679
|19.10.2023
|13.35
|32
|ÇANKIRI
|YAPRAKLI
|YÜKLÜ
|244
|3
|ARSA
|101.95
|1/1
|KÖY İÇİ TAKS:0,40
|550
|56.072,50
|1.682
|19.10.2023
|13.40
|33
|ÇANKIRI
|YAPRAKLI
|YÜKLÜ
|244
|4
|ARSA
|102.27
|1/1
|KÖY İÇİ TAKS:0,40
|550
|56.248,50
|1.687
|19.10.2023
|13.45
|34
|ÇANKIRI
|YAPRAKLI
|YÜKLÜ
|243
|1
|ARSA
|100.09
|1/1
|KÖY İÇİ TAKS:0,40
|550
|55.049,50
|1.651
|19.10.2023
|13.50
|35
|ÇANKIRI
|YAPRAKLI
|YÜKLÜ
|243
|2
|ARSA
|100.29
|1/1
|KÖY İÇİ TAKS:0,40
|550
|55.159,50
|1.655
|19.10.2023
|13.55
|36
|ÇANKIRI
|YAPRAKLI
|YÜKLÜ
|243
|3
|ARSA
|100.58
|1/1
|KÖY İÇİ TAKS:0,40
|550
|55.319,00
|1.660
|19.10.2023
|14.00
|37
|ÇANKIRI
|YAPRAKLI
|YÜKLÜ
|243
|4
|ARSA
|100.8
|1/1
|KÖY İÇİ TAKS:0,40
|550
|55.440,00
|1.663
|19.10.2023
|14.05
|38
|ÇANKIRI
|YAPRAKLI
|YÜKLÜ
|243
|5
|ARSA
|100.99
|1/1
|KÖY İÇİ TAKS:0,40
|550
|55.544,50
|1.666
|19.10.2023
|14.10
|39
|ÇANKIRI
|YAPRAKLI
|YÜKLÜ
|243
|6
|ARSA
|101.2
|1/1
|KÖY İÇİ TAKS:0,40
|550
|55.660,00
|1.670
|19.10.2023
|14.15
|40
|ÇANKIRI
|YAPRAKLI
|YÜKLÜ
|210
|1
|TARLA
|6950
|1/1
|KÖY DIŞI
|500
|3.475.000,00
|104.250
|19.10.2023
|14.20
|41
|ÇANKIRI
|YAPRAKLI
|YÜKLÜ
|268
|151
|ARSA
|2300
|1/1
|KÖY İÇİ TAKS:0,40
|500
|1.150.000,00
|34.500
|19.10.2023
|14.25
|42
|ÇANKIRI
|ORTA
|CEM SULTAN
|449
|3
|ARSA
|855,9
|323/600
|KONUT TAKS:0.40 KAKS:1.20
|3.500
|1.612.658,25
|48.380
|19.10.2023
|13.30
|43
|ÇANKIRI
|ORTA
|CEM SULTAN
|449
|9
|ARSA
|945,05
|11/480
|KONUT TAKS:0.40 KAKS:1.20
|3.500
|75.800,89
|2.274
|19.10.2023
|13.35
|44
|ÇANKIRI
|ORTA
|CEM SULTAN
|451
|5
|ARSA
|842,44
|7/800
|KONUT TAKS:0.40 KAKS:1.20
|3.500
|25.799,73
|774
|19.10.2023
|13.40
|45
|ÇANKIRI
|ORTA
|CEM SULTAN
|452
|12
|ARSA
|501,54
|7/800
|KONUT TAKS:0.30 KAKS:0.90
|3.500
|15.359,66
|461
|19.10.2023
|13.45
|46
|ÇANKIRI
|ORTA
|CEM SULTAN
|452
|13
|ARSA
|693,53
|7/800
|KONUT TAKS:0.30 KAKS:0.90
|3.500
|21.239,36
|637
|19.10.2023
|13.50
|47
|ÇANKIRI
|ORTA
|ELMALIK
|146
|7
|AHŞAP EV VE AVLUSU
|973,81
|61/261
|KONUT- TAKS:0.25 KAKS:0.50 UYG. YAPILACAK
|450
|102.417,95
|3.073
|19.10.2023
|13.55
|48
|ÇANKIRI
|YAPRAKLI
|İKİZÖREN
|107
|6
|ARSA
|386,4
|553/5520
|KONUT- TAKS:0.25 KAKS:0.50
|500
|19.355,00
|581
|19.10.2023
|14.00
1- Mülkiyeti Çankırı İl Özel İdaresine ait olan ve LİSTE - A ‘da bulunan Çankırı İli, Merkez İlçesi, Karatekin Mahallesi 1096 ada 5 parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.a maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü” ile satılacaktır. LİSTE - B ‘de bulunan taşınmazlar ise 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık artırma) ile satılacaktır.
2- İhaleye ait geçici teminat bedeli, Muhammen Bedelin %3’ü olup, geçici teminat olarak; 2886 sayılı Kanun ve ihale şartnamesine uygun nitelikte, ihale konusu taşınmaza ait bilgileri belirtilerek hesaplanmış olan tutarda geçici teminat mektubu veya nakit olarak bankaya yatırılmak istenmesi halinde ihalenin adı belirtilerek Çankırı İl Özel İdaresinin Ziraat Bankası Çankırı Şubesi nezdindeki İBAN- TR35 0001 0000 6913892902 5005 nolu banka hesap numarasına yatırılacaktır.
3- İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Çankırı İl Özel İdaresi Cumhuriyet Mah. Şehit Nurettin CİNSOY Sok. 60. Yıl İş Hanı Hizmet Binasının 3. katında bulunan İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.
4- İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Çankırı İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden 250,00 TL (İki Yüz Elli TL) bedel karşılığında temin edilebilir.
5- İhaleye girebilmek için aşağıdaki belgeler hazırlanarak ihale saatinden önce İhale Komisyonuna teslim edilecektir.
a-Çankırı İl Özel İdaresi adına alınmış olan Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya geçerliliği ihale şartnamesinde belirtilen limit içi ve süresiz ibaresi olan banka geçici teminat mektubu (veya ihale şartnamesinde belirtilen geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler) ile ihale şartnamesi dokümanı satın aldığına dair banka dekontu
b-Üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,
c-Tebliğe esas İkametgah belgesi,
d-İstekli Şirket ise 2023 yılında alınmış kanıtlayıcı belgeler (Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi)
e-Vekaleten iştirak edilmesi halinde 2023 yılında alınmış noter tasdikli vekaletname,
6- Liste – A ‘da bulunan ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.a maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü” ile satılacak olan taşınmazın ihalesine iştirak edecek istekliler (ihale şartnamesinde belirtilen şekilde) usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarfı, 5.maddede belirtilen belgelerle birlikte dış zarf içerisinde ihale saatinden önce İhale Komisyonuna teslim edilecektir.
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden kaynaklanan teklifler işleme konulmayacak ve tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilecektir.
8- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakla serbesttir.
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|BASIN NO: ILN01901207