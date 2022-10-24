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Çankırı Karatekin Üniversitesi personel alacak

Çankırı Karatekin Üniversitesi, öğretim üyesi olarak 17 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 07:12
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Çankırı Karatekin Üniversitesi personel alacak
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Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların "Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

Başvuru Tarihleri : 24/10/2022 - 07/11/2022

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar;

Başvurulan Birim, Bölüm ve Anabilim Dalı/Programı Belirten Dilekçe ve Akademik Personel Başvuru Formu (https://personel.karatekin.edu.tr adresinde ilanın yayınlanmasına müteakip ilgili ilan metninden temin edilecek ve sadece bu iki belgenin çıktısı alınıp başvuru sahibi tarafından onaylanarak ilgili birime teslim edilecek olup, aşağıda belirtilen tüm belgeler mutlaka Başvuru Dosyası "CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında teslim edilecektir.)

Başvuru Dosyası "CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında (4 Adet)" İçin İstenen Belgeler

1. Fotoğraf

2. Özgeçmiş

3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) (Karekod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),

4. Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,

5. Puanlama tablosu Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ndeki formata uygun.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan) (Karekod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Onaylı Sureti)

7. KPDS/ÜDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin belge. (Karekod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),

8. Tecrübe Belgesi (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan işyerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve onaylı veya Karekodlu/kontrol numaralı; SGK Hizmet Dökümü)

Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren 4 Adet CD/DVD veya Flash Belleği İlgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokuluna şahsen teslim edeceklerdir.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,

2. Başvuru süresi:

Başvuru Başlama Tarihi : 24/10/2022

Son Müracaat Tarihi ve Saati : 07/11/2022 Saat : 17:00

3. Müracaatlar şahsen yapılacaktır, ancak adayın noter aracılığıyla vekalet verdiği şahıs tarafından yapılan müracaatlar kabul edilir. Posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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