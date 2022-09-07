﻿Çankırı Korgun SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Çankırı Korgun SYDV, geçici olarak temizlik elemanı olarak 2 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Medeni haklarını kullanım ehliyetine sahip olmak

22 – 45 yaş arasında olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

İlkokul mezunu olmak

Çankırı’da ikamet etmek

Görevini yapmasına engel olabilecek akıl ve vücut hastalığı olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Diploma fotokopisi

Kimlik fotokopisi

2 adet fotoğraf

Aile nüfus kaydı

Adli sicil kaydı

İkametgah

Ehliyet