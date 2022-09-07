﻿Çankırı Korgun SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Çankırı Korgun SYDV, geçici olarak temizlik elemanı olarak 2 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Medeni haklarını kullanım ehliyetine sahip olmak
22 – 45 yaş arasında olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
İlkokul mezunu olmak
Çankırı’da ikamet etmek
Görevini yapmasına engel olabilecek akıl ve vücut hastalığı olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Diploma fotokopisi
Kimlik fotokopisi
2 adet fotoğraf
Aile nüfus kaydı
Adli sicil kaydı
İkametgah
Ehliyet
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