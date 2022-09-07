7 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çankırı Korgun SYDV temizlik işçisi alacak

Çankırı Korgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2 işçi alacak.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 07:41
Takip Et

Çankırı Korgun SYDV temizlik işçisi alacak

Çankırı Korgun SYDV temizlik işçisi alacak
+
Aa
-

Çankırı Korgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2 personel alacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak temizlik işçisi alınacak.

Son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Herhangi bir rahatsızlığın bulunmaması 

ve diğer şartlar:

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
1
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
2
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
﻿ORC İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi
3
﻿ORC İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
4
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
﻿Kız Kulesi'nin altında gizli geçit olduğu doğru mu? Büyük iddia
5
﻿Kız Kulesi'nin altında gizli geçit olduğu doğru mu? Büyük iddia
﻿İBB'den elinden alınan yalılara neden çöküldüğü ortaya çıktı. Yalıların içinden olay görüntüler. Ooo Otel şantiyesine döndürülmüş
6
﻿İBB'den elinden alınan yalılara neden çöküldüğü ortaya çıktı. Yalıların içinden olay görüntüler. Ooo Otel şantiyesine döndürülmüş
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
7
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
﻿Tatil için geldi, göğsünden 3 kiloluk kitle çıktı
﻿Tatil için geldi, göğsünden 3 kiloluk kitle çıktı
﻿Tatil için geldi, göğsünden 3 kiloluk kitle çıktı
﻿Çankırı Korgun SYDV temizlik işçisi alacak
﻿Çankırı Korgun SYDV temizlik işçisi alacak
﻿Çankırı Korgun SYDV temizlik işçisi alacak
﻿Bu 6 ürünü tüketin kendinize bir güzellik yapın
﻿Bu 6 ürünü tüketin kendinize bir güzellik yapın
﻿Bu 6 ürünü tüketin kendinize bir güzellik yapın
﻿Sosyal medya aşerdiriyor, ölümlü gebeliğe yol açıyor kısırlık yapıyor
﻿Sosyal medya aşerdiriyor, ölümlü gebeliğe yol açıyor kısırlık yapıyor
﻿Sosyal medya aşerdiriyor, ölümlü gebeliğe yol açıyor kısırlık yapıyor
﻿Fotoğraf çektirmek isteyen gence tren çarptı
﻿Fotoğraf çektirmek isteyen gence tren çarptı
﻿Fotoğraf çektirmek isteyen gence tren çarptı
﻿İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alacak
﻿İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alacak
﻿İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alacak
﻿Saç kurutma makinesi alev kustu 
﻿Saç kurutma makinesi alev kustu 
﻿Saç kurutma makinesi alev kustu 
﻿Sahilde dedektörle maden aramada yasal boşluk: 'Yasaktır' diye bir hüküm bulunmuyor
﻿Sahilde dedektörle maden aramada yasal boşluk: 'Yasaktır' diye bir hüküm bulunmuyor
﻿Sahilde dedektörle maden aramada yasal boşluk: 'Yasaktır' diye bir hüküm bulunmuyor
﻿Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi personel alacak
﻿Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi personel alacak
﻿Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi personel alacak
﻿Tayfur Bingöl Beşiktaş'ta
﻿Tayfur Bingöl Beşiktaş'ta
﻿Tayfur Bingöl Beşiktaş'ta
﻿İçme suyu hattı patladı, sular ikinci kata kadar fışkırdı
﻿İçme suyu hattı patladı, sular ikinci kata kadar fışkırdı
﻿İçme suyu hattı patladı, sular ikinci kata kadar fışkırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.