﻿Çankırı Korgun SYDV temizlik işçisi alacak

Çankırı Korgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2 personel alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak temizlik işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
Herhangi bir rahatsızlığın bulunmaması
ve diğer şartlar:
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