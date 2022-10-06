Çankırı Saçak Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; Çankırı Saçak Belediyesi, şoför olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Adaylar CV’leriyle ilanda ye alan adresten başvuru yapabilir.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Erkek olmak

Saçak Belediyesi’nde 2 yıldır ikamet etmek

20 – 22 yaş aralığında bekar olmak

Önlisans mezunu olmak

B sınıfı ehliyet olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Dilekçe

Kimlik fotokopisi

Ehliyet

Adli sicil kaydı

Diploma

İkametgah