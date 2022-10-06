Çankırı Saçak Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; Çankırı Saçak Belediyesi, şoför olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
Adaylar CV’leriyle ilanda ye alan adresten başvuru yapabilir.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Erkek olmak
Saçak Belediyesi’nde 2 yıldır ikamet etmek
20 – 22 yaş aralığında bekar olmak
Önlisans mezunu olmak
B sınıfı ehliyet olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Dilekçe
Kimlik fotokopisi
Ehliyet
Adli sicil kaydı
Diploma
İkametgah
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