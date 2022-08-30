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Çankırı Yaylakent Belediyesi personel alacak

Çankırı Yaylakent Belediyesi, büro personeli olarak istihdam etmek üzere personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 13:39
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Çankırı Yaylakent Belediyesi personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Çankırı Yaylakent Belediyesi, büro personeli olarak istihdam etmek üzere personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

En az lisans mezunu olmak

Yaylakent Beldesinde ikamet ediyor olmak

18 – 25 yaş aralığında olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Sağlık raporu

İkametgah

Dilekçe

Adli sicil kaydı

Diploma

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

Ehliyet

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