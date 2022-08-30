Çankırı Yaylakent Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Çankırı Yaylakent Belediyesi, büro personeli olarak istihdam etmek üzere personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
En az lisans mezunu olmak
Yaylakent Beldesinde ikamet ediyor olmak
18 – 25 yaş aralığında olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
En az B sınıfı ehliyete sahip olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Sağlık raporu
İkametgah
Dilekçe
Adli sicil kaydı
Diploma
Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
Ehliyet
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