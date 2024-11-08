Çankırı’da bıçaklı kavga: 28 yaşındaki genç bıçaklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çankırı’da bıçaklı kavga: 28 yaşındaki genç bıçaklandı

Çankırı’da iki husumetli arasında çıkan tartışmada 28 yaşındaki genç aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. 28 yaşındaki yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çankırı'da iki husumetli şahıs arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. 28 yaşındaki genç vatandaş, aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda iki husumetli vatandaş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. E.Ö. isimli vatandaş, husumetlisi O.K.'yi bıçak darbesiyle yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 28 yaşındaki yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli E.Ö. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Çankırı’da 2 husumetli arasında çıkan kavga kanlı bitti: 28 yaşındaki genç bıçaklandı

Çankırı’da 2 husumetli arasında çıkan kavga kanlı bitti: 28 yaşındaki genç bıçaklandı

Son Haberler
Narin Güran davasında sanık ve tanıklar adliyeye getirildi
Narin Güran davasında sanık ve tanıklar adliyeye getirildi
Çankırı’da bıçaklı kavga: 28 yaşındaki genç bıçaklandı
Çankırı’da bıçaklı kavga: 28 yaşındaki genç bıçaklandı
Edirne Keşan’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen tarih verdi: Kar yağışı geliyor (8 Kasım 2024)
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen tarih verdi: Kar yağışı geliyor (8 Kasım 2024)
Ankara'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza
Ankara'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza