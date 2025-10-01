Çankırı’da 3.5 büyüklüğünde deprem! (1 Ekim 2025)

Alınan bilgiye göre, deprem saat 12.24’te Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde gerçekleşti. AFAD’ın verilerine göre, sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi.

Depremin, yerin 10.43 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, sarsıntı bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir adres vererek uyardı! 'Deprem fırtınası bekliyoruz'

Türkiye'nin en güvenli şehri deniliyordu! Uzman isimden korkutan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı