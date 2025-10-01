Çankırı’da 3.5 büyüklüğünde deprem! (1 Ekim 2025)

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çankırı’da 3.5 büyüklüğünde deprem! (1 Ekim 2025)

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde, merkez üssü olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, deprem saat 12.24’te Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde gerçekleşti. AFAD’ın verilerine göre, sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi.

Depremin, yerin 10.43 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, sarsıntı bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi.

