Çankırı'da aracın çarptığı karaca tedavi altına alındı

Kaynak: İHA
Çankırı'da aracın çarptığı karaca tedavi altına alındı

Çankırı'da bir aracın çarpması neticesinde yaralananan yavru karaca, ekipler tarafından tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kurşunlu-İstanbul karayolunda yavru bir karaca, araç çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından alınan karaca, Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Burada muayene edilen ve 1 haftalık olduğu belirtilen karacanın ön bacağında kırık ve vücudunun çeşitli bölgelerinde de ezilmeler tespit edildi. Ameliyat edilen ve gözetim altında tutulan karacanın tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

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