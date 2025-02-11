Çankırı’da aranan 116 şahıs yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 116 şahıs ile 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 31,09 gram metamfetamin, 1,47 gram amfetamin, 518 adet sentetik ecza hapı, ele geçirildi. Gözaltına alınan 116 şahıstan 11'i tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.