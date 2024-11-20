Çankırı'da bir apartman dairesi alevlere teslim oldu: Kullanılamaz hale geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çankırı'da bir apartman dairesi alevlere teslim oldu: Kullanılamaz hale geldi

Çankırı'da çıkan yangında alevlere teslim olan apartman dairesi kullanılmaz hale geldi.

Çankırı'da çıkan yangında alevlere teslim olan apartman dairesi kullanılmaz hale geldi.

Olay, il merkezi Yapraklı Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde bulunan apartmanda yaşayan Yelekci ailesine evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 vatandaşa ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale yapıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da bir apartman dairesi alevlere teslim oldu

Çankırı'da bir apartman dairesi alevlere teslim oldu

Çankırı'da bir apartman dairesi alevlere teslim oldu

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