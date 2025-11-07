Olay, Şabanözü ilçesinde öğle saatlerinde yaşandı. Siirt’ten Çankırı’nın Şabanözü ilçesine geldiği öğrenilen Hasan İ., Yenimahalle Avrupa Sokak’taki 8 katlı Kalaycıoğlu Apartmanı’nın çatısına çıktı. Çatıda bir kişinin olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada parti çalışmaları kapsamında Şabanözü’nde bulunan AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan, olaydan haberdar edilince bölgeye gitti.

KORAY ERDOĞAN ÇATIYA ÇIKARAK İKNA ETTİ

Olay yerine gelen Erdoğan, Belediye Başkanı Faik Özcan ile birlikte çatıya çıkarak vatandaşla görüştü. Çeşitli sorunları olduğunu ve maddi sıkıntısı bulunduğunu söylediği öğrenilen Hasan İ., sorunlarının giderileceği sözü üzerine ikna olarak çatıdan indi. Ardından tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

Çatıdan indikten sonra konu ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, “Daha önce Orta ve Şabanözü ilçelerimizde gerçekleştireceğimiz ziyaretler için buradaydım. Arkadaşların uyarısıyla olay yerine gittim. Vatandaşı bulunduğu yerden indirmek için Belediye Başkanımızla birlikte çatıya çıktım. Vatandaşımız Siirt’ten Şabanözü’ne gelmiş. Sıkıntıları olduğu için çaresizlik içerisinde olduğunu söyledi. Ben de elimden geldiğince sıkıntılarını ortadan kaldıracağıma dair söz verdim. Acil olarak belirli bir miktarda nakit paraya ihtiyacı olduğunu ifade etti. Sorununun çözüleceği sözünü vererek kendisini çatıdan inmeye ikna ettik.” dedi.