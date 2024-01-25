Çankırı’da çatlayan duvarı telle tutturdu. Yolan geçenlerin canını hiçe saydı

Çankırı'nın Merkez ilçesi Karatekin Mahallesi'nde sokak üzerinde bulunan 2 metre yükseklikteki bahçe duvarı çatlaması üzerine, bina sahibi duvarın yıkılmasını önlemek için çatlayan yerleri tel ile sabitledi.

Duvar, görenleri şaşkına çevirirken, mahallede yaşayan vatandaşlar, yoldan geçerken büyük korku yaşadıklarını belirttiler.

KÖYLÜLER TEPKİLİ

Karatekin Mahallesi Muhtarı Salim Koçer, belediyeye verilen dilekçelerin dikkate alınmadığını belirtirken, “Bu evin sahibini defalarca uyardım. Belediyeye de defalarca dilekçe verdim ama dikkate alınmadı. Tabii ki ilginç, tel neyi tutacak? Yarın birisinin tepesine göçer” diye konuştu.

Kadir Geyik ise duvarın vatandaşların üzerine çökebileceğini dile getirdiği konuşmasında, “Her zaman buradan geçerken tepemize göçecek diye korkuyoruz. Altında kalınca sağlam çıkmak zor olur. Burayı emaneten tutturmuşlar. Altında çocuk falan kalsa sağlam çıkması mümkün değil. Mesela ben şimdi oradan geçtim, geçerken yine korktum” dedi.