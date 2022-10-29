Çankırı'da CHP İlçe Başkanlığı binasına saldırıya ilişkin bir gözaltı

(AA) - Bir binanın birinci katında bulunan CHP Çerkeş İlçe Başkanlığına yanıcı madde atıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, vatandaşlar tarafından yangın tüpüyle kısa sürede söndürüldü.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Çerkeş ilçemizde bir siyasi partinin ilçe başkanlığı binasına yanıcı madde atılmak suretiyle gerçekleştirilen saldırının farklı suçlardan sabıka kayıtları olan şüphelisi yakalanmış olup, adli süreç çok yönlü devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." ifadesini kullandı.

Öte yandan aynı binanın üst katında öğrenci yurdu da bulunduğu öğrenildi.