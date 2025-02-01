Çankırı'da cip ile çarpışan Fiat Tofaş kağıt gibi ezildi! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Dede köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen Fiat-Tofaş marka otomobil, karşı istikametten gelen cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Fiat-Tofaş marka otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada, F.B. (26), A.A. (46) ve S.A. (43) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralılar Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, ağır yaralı olan S.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı.