Çankırı’da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dizi tören düzenlendi. Kutlamalar çerçevesinde il merkezindeki bulvar trafiğe kapatıldı. Bulvarda düzenlenen törene binlerce vatandaş katıldı. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen törene katılanların bayramını kutladı. Daha sonra törene katılan vatandaşlar, saygı duruşunda bulunularak bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Öğrencilerin şiirler okuması ile devam eden tören, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekiplerinin gösterisi ile devam etti. Tören, resmi tören geçişi ile sona erdi.