Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Y.N. (49) idaresindeki 78 AT 154 plakalı traktör, Çerkeş ilçesi Bayındır köyü mevkisinde trafiğe kapalı alanda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Traktörün altında kalarak yaralanan ve sağlık ekibince Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırılan Y.N, ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. Y.N, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.