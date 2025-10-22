Olay, sabah saatlerinde Buğdaypazarı Mahallesi Burçak Sokak’ta meydana geldi. Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan İlknur Kertlez, sabah işe gitmek üzere evden çıktığında eski eşi S.Y. ile karşılaştı. S.Y., üzerinde bulunan bıçakla Kertlez’i bıçaklayıp, kaçtı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AYNI BIÇAKLA İNTİHARA KALKIŞTI

S.Y. ise olaydan sonra Yapraklı yolu üzerinde aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan S.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili araştırma başlatıldı.