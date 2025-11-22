Yangın, İncili Çeşme Mahallesi Durlanık Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm yanındaki eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evler kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez ve Asayiş Şube Müdürü Volkan Birlik de yangın bölgesinde hazırda bulundu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.