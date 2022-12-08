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  • İki zincir market daha kapatıldı. Gerekçe evrak eksikliği. Enflasyonla mücadelede zabıta modeli

İki zincir market daha kapatıldı. Gerekçe evrak eksikliği. Enflasyonla mücadelede zabıta modeli

Çankırı’da zabıta ekipleri marketlere yönelik denetimlerde 2 market şubesini evrak eksikliği nedeniyle mühürledi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 08:14
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Çankırı'da iki zincir market zabıta tarafından mühürlendi. Gerekçe ise evrak eksikliği olarak açıklandı

İki zincir market daha kapatıldı. Gerekçe evrak eksikliği. Enflasyonla mücadelede zabıta modeli
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Zincir marketlere yönelik yapılan denetimler devam ediyor.

DHA’da yer alan bilgilere göre, Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezindeki zincir marketlerde denetim yaptı.

Denetimde, ürünlerin gramaj, son kullanma tarihleri, reyon ve kasa fiyatları incelendi. Ayrıca hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİYLE İKİ MARKET KAPATILDI

Denetimde, 2 market şubesi evrak eksiliği nedeniyle kapatıldı. Son kullanma tarihi geçen ürün sattığı ve etiket ile kasa fiyatlarının farklı olduğu belirlenen 3 şubeye de para cezası uygulandı.

5 MARKET MÜHÜRLENMİŞTİ

Ağrı Belediyesi tarafından yapılan denetimler sonucu 5 market mühürlenmişti. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın talimatı doğrultusunda zabıta ekiplerince il merkezindeki market ve iş yerlerinin düzenli olarak denetlendiği belirtildi.

Marketlerde gramaj, raf-kasa fiyatları uygunluğu, hijyen ve düzen, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlendiği anlatılan açıklamada, “Ekiplerimizin bugün gerçekleştirdiği denetimde şartları taşımayan 5 market mühürlenerek faaliyetlerine ara verilmiştir.” ifadesine yer verilmişti.

REKABET KURULU'NDAN ZİNCİR MARKET AÇIKLAMASI

Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmada, firmaların sözlü savunmalarını dinledi.

Rekabet Kurulu, 5'i zincir market 20 teşebbüs hakkında, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri yönündeki iddialar üzerinden soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, sözlü savunma aşamasına gelinmişti.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Taraflar savunmasını tamamlamış olup toplantı sona ermiştir. Kurulumuz, soruşturmaya ilişkin nihai kararını verdikten sonra kararın tefhimi 22 Aralık 2022 günü yapılacaktır. Karar, tefhim tarihinden önce alınması durumunda, Kurumumuz internet sitesinden de duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

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SENARYO YAZILDI
8.12.2022 08:36
Seçime kadar marketler DİYET BORCLARİNİ ödeyecek , ANLASMA BÖYLE.  
 
misafir
8.12.2022 08:36
enflasyondan hükümet sorumlu ama zincir marketler de iyice azdı. temel gıda maddelerinin fiyatları hemen hemen aynı. mesela bimin, şokun, a101 in kendi markalarının peynir ve yoğurt fiyatları aynı  
 
N.D
8.12.2022 08:35
Aslında belediye hakkında dava açılaması gerekir.Madem evrak eksik neden faaliyetine izin verdiniz.Usulsüz işler genelde rüşvetle hallediliyor da.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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