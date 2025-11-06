Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyünde ikamet eden 30 yaşındaki Osman Soydaş'tan haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları, trajik bir sonla sonuçlandı.

Dün öğleden sonra kaybolan Soydaş'ın cansız bedeni, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde yerel yetkililere bildirilmesiyle harekete geçen ekiplerin yoğun çabalarıyla aydınlandı.

AFAD, jandarma birimleri, Tüm Afetlerde Arama Kurtarma (TASKUT) gönüllüleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve jandarma komando ekiplerinin yanı sıra köylülerin de desteğiyle yürütülen operasyona toplam 60 personel ve 20 vatandaş katıldı.

Aramalar sırasında drone'lar ve iz takip köpekleri gibi teknolojik araçlar devreye sokuldu.

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, dere yatağında hareketsiz halde bulunan Soydaş'ın cesedi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince doğrulandı.

Yapılan ön incelemede, genç adamın tüfekle vurulduğu ve bu nedenle hayatını kaybettiği saptandı. Olay yerindeki teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından Soydaş'ın naaşı, otopsi işlemleri için yakındaki bir hastanenin morguna nakledildi.

Yetkililer, olayın aydınlatılması amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri, delil toplama ve tanık ifadelerine dayalı incelemeleri sürdürüyor.