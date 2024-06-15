Çankırı'da kaza sonrası alev alan otomobilin şoförü öldü

Yapraklı ilçesi Kıvçak köyü mevkinde meydana gelen olayda, Köy yolunda seyir halinde giden H.G. (64)’nin kullandığı hafif ticari araç, karşı yöndeki sürücüsü tespit edilemeyen otomobille kafa kafaya hızla çarpıştı. 2 araç da kaza sonrası hurdaya dönerken, otomobil bir süre sonra motorundan alev alarak yanmaya başladı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangına olay yerinde müdahale ederken yaralanan hafif ticari araç sürüsü H.G., olay yerindeki ilk müdahaleden sonra Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.