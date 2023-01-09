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Çankırı'da litrelerce sahte alkol ele geçirildi

Çankırı'da polis tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 118 litre sahte alkol ve 11 bin 180 TL değerinde sahte para ele geçirildi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 18:32
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Çankırı'da litrelerce sahte alkol ele geçirildi

Çankırı'da litrelerce sahte alkol ele geçirildi
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İHA'da yer alan haberde, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde "parada sahtecilik" ve "alkollü içki kaçakçılığı" suçlarını önlemek amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.



Bu çerçevede 4 gün boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 11 bin 180 TL değerinde sahte para, 118,3 litre sahte alkol, 1 adet bıçak ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.



Çalışmalarda yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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