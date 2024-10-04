Çankırı'da özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı kavga etti! O anlar kamerada!

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir polisin C.A.C.'yi yerde tekmelediği görülüyor.
Valilik, olaya karışan kişiler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Olay, 3 Ekim Perşembe günü saat 09.15'te il merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
Tartışma, yumruk ve tekmeli kavgaya dönüştü.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir özel harekat polisinin C.A.C.'yi yerde tekmelediği ve sürükleyerek kapıdan çıkarmaya çalıştığı görülüyor.
Çankırı Valiliği, olayın Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettiğini ve soruşturma başlatıldığını belirtti.