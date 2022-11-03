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Çankırı'da TIR ile minibüs çarpıştı 1 ölü, 5 yaralı

Çankırı'da  minibüsle çarpışıp çaya devrilen TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi, minibüsteki 5 kişi ise yaralandı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 22:52
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Çankırı'da TIR ile minibüs çarpıştı 1 ölü, 5 yaralı

Çankırı'da TIR ile minibüs çarpıştı 1 ölü, 5 yaralı
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(DHA )- Kaza, saat 18.00 sıralarında Ilgaz ilçesi İnköy mevkisinde meydana geldi.

Faik Emiroğlu yönetimindeki 37 AAL 344 plakalı pancar yüklü TIR, Ilgaz ilçesi Çankırı- Kastamonu karayolu İnköy mevkisinde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Y.T. yönetimindeki 37 ABE 412 plakalı minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşıp karşı yöne geçen TIR, Devrez Çayı'na devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde TIR sürücüsü Emiroğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Minibüs sürücüsü Y.T. ile araçta bulunan A.T., M.P., M.B. ve O.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

10 GÜN SONRA NİŞANI OLACAKTI

Kazada hayatını kaybeden Faik Emiroğlu'nun 13 Kasım Pazar günü memleketi Kastamonu'da nişanının olacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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