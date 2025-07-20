Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Haziran ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 71 bin 885 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Haziran ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 71 bin 885 oldu.

TÜİK'in "Motorlu Kara Taşıtları Haziran 2025" bültenine göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araçların yüzde 36,2'sini otomobiller oluştururken, yüzde 24,2'si traktör, yüzde 20,9'u motosiklet, yüzde 13,3'ü kamyonet, yüzde 3,2'si kamyon, yüzde 0,9'u minibüs, yüzde 0,8'i otobüs ve yüzde 0,5'i ise özel maksatlı taşıtlardan oluştu.

Haziran ayında kent genelinde 489 aracın trafiğe kaydı yapılırken, bu araçların yüzde 71,6'sını motosikletler oluşturdu. Motosikletleri sırasıyla yüzde 12,9 ile otomobiller, yüzde 10,8 ile traktörler ve yüzde 3,5 ile kamyonetler izledi.

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