Çankırı’da trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, D100 karayolu Çerkeş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Y.K.A., E.I.A., I.A. ve M.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.