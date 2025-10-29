Kaza, Çerkeş ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. (70) yönetimindeki pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.