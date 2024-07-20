Çankırı'da yangın. 3 ev zarar gördü

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye hızla çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi, polis de güvenlik önlemlerini artırdı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında zarar gören evlerden ikisinin kullanılmadığı, birinin ise boş olduğu belirlendi.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, olay yerinde inceleme yaparak bilgi aldı.

Vali Taşolar, yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ifade ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

