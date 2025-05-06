Çankırılılar Genel Kurul'da tek yürek oldu: Çankırı’nın sesi tüm vatana yayılacak

Çankırı Dernekler Konfederasyonu’nun düzenlediği genel kurul toplantısında, birlik ve dayanışma vurgusu ön plana çıktı. Konuşmacılar, bu toplantının yalnızca bir genel kurul değil, Çankırı tarihinde milat kabul edilecek bir atılımın ilk adımı olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE GENELİNDE ETKİLİ SİVİL TOPLUM GÜCÜ

6 Ekim 2023’ten itibaren hayata geçirilen projeler arasında sosyal yardımlar, gençlere burs desteği, kültürel etkinlikler, iftar programları, spor kulübü destekleri ve üniversiteye yönelik katkılar yer aldı. Konuşmacılar, bu başarıların yalnızca konfederasyonun değil, tüm Çankırılıların ortak emeği olduğunun altını çizdi.

BİLİMSEL VERİLERLE HEMŞEHRİ ÖRGÜTLENMESİ

Toplantıda, hemşehri örgütlenmelerinin toplumsal ve siyasal etkisine dair bilimsel çalışmalardan örnekler verildi. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nün 2018 tarihli araştırmasına göre, blok halde örgütlenen hemşehri grupları büyük şehirlerde etkin temsil sağlıyor. Marmara Üniversitesi Kent Araştırmaları Merkezi’nin 2020 raporunda ise, siyasi partilerin hemşehri konfederasyonlarıyla güçlü iş birlikleri kurduğu ve bu yapıların karar mekanizmalarını etkilediği belirtiliyor.

Almanya merkezli bir vakfın 2021 raporuna göre ise kültürel aidiyet ve hemşehri kimliğiyle yürütülen çalışmaların, kamusal görünürlük oranını %64 oranında artırdığı aktarıldı. Bu veriler ışığında, blok halinde durmanın ve kolektif hareket etmenin önemine dikkat çekildi.

ORTAK HEDEF: DAHA GÜÇLÜ BİR ÇANKIRI

Konuşmalar boyunca siyasetin ötesinde bir memleket meselesi bilinciyle hareket edildiği vurgulandı. Türkiye’nin birçok ilinde aktif olan Çankırı derneklerinin engellilerden gençlere, sanatçılardan sporculara kadar farklı kesimlere destek sunduğu belirtildi. ‘Çankırılı bir araya gelirse geçilemez’ sloganıyla yapılan çağrıda, gelecekte yeni projeler ve başarı hikâyeleri için daha güçlü bir birliktelik mesajı verildi.

Toplantı, Çankırılı şair Zeki Ömer Defne’nin ‘Çankırı’ adlı şiiriyle sona erdi. Katılımcılar, şiirdeki ‘yarım kalmış namaz’ metaforu üzerinden geçmişin sorumluluğunu üstlenme ve geleceği inşa etme kararlılıklarını dile getirdi.