Cankurtaranların nefes kesen kurtarışı! 18’lik genç ölümle pençeleşiyor

Olay, 29 Haziran Pazar günü saat 15.00 sıralarında Güzelce Plajı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Ahmet Alalı arkadaşıyla denize girdi. Emniyet şeridinin dışına çıkan Alalı, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Cankurtaranlar, Alalı'nın suda çırpındığını fark etti ve denize atlayarak kıyıya çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alalı, ambulansla Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda bir haftadır tedavi gören Ahmet Alalı'nın yaşam mücadelesi sürüyor.