Çanlar Mourinho için çalıyor! Yönetim ve futbolcular isyanda

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya yenilerek elenmesi sonrası camiada büyük bir kriz patlak verdi.

Jose Mourinho’nun yönetimi ve futbolcuları sert şekilde eleştirmesi, transferlerin zamanında yetişmemesi ve oyuncuların düşük performansı ipleri kopma noktasına getirdi.

MOURINHO’DAN YÖNETİME SERT ÇIKIŞ

Portekizli teknik adam, Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamalarda yönetimi hedef aldı. Mourinho, “Transfer listesi olduğunu sanmıyorum, kimseyi alamayız” derken, “Benfica’yı kolay eleriz” diyen yönetici Hamdi Akın için “Kendisini tanımıyorum” ifadelerini kullanmıştı. Deneyimli çalıştırıcının bu sözleri yönetim nezninde büyük rahatsızlık yarattı.

OYUNCULARLA GERGİNLİK

Öte yandan Mourinho’nun öğrencilerini de sert bir dille eleştirmesi, takım içerisinde de huzursuzluğa sebep oldu. Szymanski’nin duran toplarını eleştiren, Duran’ın hazır olmadığını söyleyen ve Fred’in fiziki olarak yetersiz kaldığını vurgulayan Mourinho, futbolcuların da tepkisini çekti.

YÖNETİM SUÇU MOURINHO’YA YÜKLÜYOR

Mourinho’nun “Transferler yapılmıyor” çıkışına karşılık sarı lacivertli yöneticiler, “Kendisinden isim istedik, sadece Milan Skriniar’ı söyledi. Eğer eksikler varsa bunun sorumlusu Mourinho’nun kendisidir” diyerek yanıt verdi.

ALİ KOÇ’UN SABRI TAŞTI

Haziran ayında Londra’da Mourinho ile görüşerek yola devam kararı alan Başkan Ali Koç’un da Portekizli hocadan memnun olmadığı belirtiliyor. Yönetimin büyük bölümü, camiadan gelen tepkilerle birlikte Mourinho ile yolların ayrılması gerektiği görüşünde birleşti. Ancak seçim nedeniyle Ali Koç'un şimdilik bir adım atamadığı ve seçilmesi halinde Mourinho ile yollarını ayırmayı düşündüğü ifade edildi.