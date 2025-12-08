Real Madrid'de liderliğin Barcelona'ya kaptırılmasının ardından dün yaşanan Celta Vigo hezimetiyle birlikte ezeli rakibiyle arasındaki puan farkı 4'e yükseldi.
Son 5 La Liga maçında yalnızca 1 galibiyet alabilen Eflatun Beyazlılar'da Başkan Florentino Perez'in Xabi Alonso'ya karşı artan güvensizliğe dair radikal bir karar aldığı iddia edildi.
MANCHESTER CITY MAÇI XABI ALONSO'NUN KADERİNİ BELİRLEYECEK
İspanyol spor medyasından Marca, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynayacağı maçta alınacak sonucun Teknik Direktör Xabi Alonso'nun kaderini belirleyeceğini yazdı.
Real Madrid'in bu maçta yenilmesi halinde Xabi Alonso'nun görevine son verileceği aktarıldı.