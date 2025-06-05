Canlarını hiçe sayarak giysi kumbarasından kıyafet çaldılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Canlarını hiçe sayarak giysi kumbarasından kıyafet çaldılar

Bursa'da farklı noktalara kurulan ve vatandaşların kullanmadığı kıyafetleri depolayan atık giysi dolapları, hırsızların uğrak noktalarından oldu.

Bursa'da farklı noktalara kurulan ve vatandaşların kullanmadığı kıyafetleri depolayan atık giysi dolapları, hırsızların uğrak noktalarından oldu. Hırsızların, canlarını hiçe sayarak giysi dolabının içine girerek atık giysi dolabındaki eşyaları çaldığı anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Kentin farklı noktalarına, vatandaşların kullanmadıkları giysileri toplamak için kurulan atık giysi dolaplarına dadanan hırsızlar, canlarını hiçe sayarak dolapların içine girdi. Dolap içindeki hırsız, beğendiği eşyaları dışarıda bekleyen arkadaşına verirken, arkadaşı ise dışarıda gözcülük yaptı. Hırsızların o anları saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Canlarını hiçe sayarak giysi kumbarasından kıyafet çaldılar

Canlarını hiçe sayarak giysi kumbarasından kıyafet çaldılar

Canlarını hiçe sayarak giysi kumbarasından kıyafet çaldılar

Canlarını hiçe sayarak giysi kumbarasından kıyafet çaldılar

Canlarını hiçe sayarak giysi kumbarasından kıyafet çaldılar

Canlarını hiçe sayarak giysi kumbarasından kıyafet çaldılar

Canlarını hiçe sayarak giysi kumbarasından kıyafet çaldılar

Son Haberler
Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic'ten kötü haber! Öyle bir rakip çıktı ki...
Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic'ten kötü haber! Öyle bir rakip çıktı ki...
İş insanı Fatih Fil'e kafede silahlı saldırı!
İş insanı Fatih Fil'e kafede silahlı saldırı!
Taşınma esnasında balkon çöktü!
Taşınma esnasında balkon çöktü!
Otomobil çalıştığı anda alevlere teslim oldu
Otomobil çalıştığı anda alevlere teslim oldu
CHP'lilerin götürülme görüntüsüne tepki gösterdiler... Yandaşlar yalakalıkta çağ atladı! Birbirlerini öve öve bitiremedi...
CHP'lilerin götürülme görüntüsüne tepki gösterdiler... Yandaşlar yalakalıkta çağ atladı! Birbirlerini öve öve bitiremedi...