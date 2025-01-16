CANLI | Beşiktaş Belediyesi önünde Demokrasi Mitingi...

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından CHP, STK ve kamuoyunun halkın iradesine karşı atılan adıma gösterdikleri tepki günden düne artarak devam ediyor.

CHP'nin yaptığı çağrı üzerine vatandaşlar Beşiktaş Belediyesi önüne akın akın etti. Saat 14.00'te yapılması planlanan Demokrasi mitinginin aşırı izdiham yüzünden biraz gecikeceği bilgisi alındı. Beşiktaş Belediyesi'nin önüne halk akın ettiği için bölgede trafiğin tamamen kilitlendiği açıklandı.

Mitinge, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra birçok CHP'li de katılacak. Miting alanına çekilen otobüs ile vatandaşlara hitap edilecek.

Alınan bilgilere göre CHP'li tüm Büyükşehir Belediye Başkanları miting için İstanbul'da toplandı.

AKPOLAT'IN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİLER BÜYÜYOR

Sabah saatlerinden itibaren Beşiktaş Belediyesi önünde toplanan binlerce yurttaş Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösteriyor.

CHP lideri Özel'in ilerleyen dakikalarda burada toplanan kalabalığa hitap etmesi bekleniyor. Alanda, "Her yer Beşiktaş, her yer direniş" sloganları atılıyor.

İLK KONUŞMAYA ÇIKAN İMAMOĞLU OLDU

Alanda toplanan kalabalığa hitaben ilk olarak kürsüye İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı. İmamoğlu kürsüye çıkarkan kalabalık "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları attı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Milletin iradesini gasp etmeye çalışıyorlar. 13 bin 600 oyla kazandığımız seçimi sakın unutmayın, onlar unutmamızı istiyorlar. '13 bin oyla İstanbul'u mu kazanacaksın?' diyene 806 bin tokat attı bu millet. 5 yıl sonra 1 milyon tokat attı.

Buradan sesleniyorum CHP birinci partidir ama CHP'yi birinci parti yapan milletin sağ duyusu ve ferasetidir. Bakın bugünkü iktidarın ve sayın Erdoğan'ın seçilmesiyle ilgili tek engeli vardır. Biliyor ki onun önündeki tek engel CHP'yi umut olan gören milyonlardır. Bunu biliyor o yüzden kancayı CHP'nin seçtiği insanlara atıyor. Bu, aslında millete boyun eğdirme çabasıdır. Bu millet boyun eğer mi? Eğmez. O yüzden başaramayacak. Hep birlikte direneceğiz.

"HEPİMİZ İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASINDAYIZ"

İstanbul'daki bütün bu operasyonları yürütmek üzere görevlendirilmiş olan Cumhuriyet Başsavcısının siyasi kariyerine bakanlar her şeyi görecek. Bu savcı siyasi bir kişiliktir. Yasayı, hukuku korumakla alakası yoktur.

'Ben demokrasi ve hukuk istiyorum' diyorsanız, adalet talep ediyorsanız hepimiz için bir dönüm noktasındayız. Zaman hep birlikte ses yükseltme zamanıdır. Siyaset yargı alanıyla yapılacak iş değildir. Siyaset mertçe yapılacak iştir. Siyasetin minderi sandıktır, hakimi millettir millet. Sanmasınlar ki sandığı dizayn etmelerine izin vereceğiz. İzin vermeyceğiz. Mertliği olan varsa, meydan burası. Haydi gelin yarışalım.

Bu ülkenin kadim yargı mensupları; biz size güveniyoruz. Bu haksız, hukuksuz, pervasız, pişkin, sadece bir kişiyi mutlu etmeye çalışan aklın bu yaptıklarına müsaade etmeyin. Tepkinizi gösterin."

MİTİNGE KATILAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI

Belediye Başkanları İmamoğlu'nun konuşmasının ardından otobüsün üzerine davet edildi. İmamoğlu ve CHP'li büyükşehir belediye başkanları hep birlikte kürsüye çıktı.

Mitinge katılan Büyükşehir Belediye Başkanları şu şekilde:

Muğla BB: Ahmet Aras

Tekirdağ BB: Candan Yüceer

Manisa BB: Ferdi Zeyrek

Balıkesir BB: Ahmet Akın

Mersin BB: Vahap Seçer

Adana BB: Zeydan Karalar

Antalya BB: Muhittin Böcek

Bursa BB: Mustafa Bozbey

İzmir BB: Cemil Tugay

Ankara BB: Mansur Yavaş

ÖZGÜR ÖZEL KÜRSÜYE ÇIKTI

CHP lideri Özel kürsüye çıkarak toplanan kalabalığa hitap etti.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Beşiktaş'ta adım atacak yer yok çünkü bugün buraya milletin iradesine sahip çıkmaya geldik. 22 yıldır 'yenilmeyeceğim' diyen kişi kibrin esiri olmuş. Demokrasilerde bir tane egemen vardır, o da milletin kendisidir. Egemenlik milletindir. Ondan aldığı gücü kendi gücü sananlar yanlış yaparlar, yanlış yaptırırlar.

Beşiktaş Belediye Meclisi'nde 31 belediye meclis üyeliğinin tamamı CHP'ye, Rıza Akpolat'ın ekibine verildi. Karar mutlak, onay mutlak. Bu kapıdan içeriye milletin oylarıyla giremeyenler yargı yoluyla girmeye çalışıyor. Herkesin şunu görmesi lazım; Hal böyleyken yargı oyunlarıyla CHP'li belediyelere itibar suikastı yapmak demokrasinin işi değildir. Bu, bir tükenmişliğin göstergesidir. Bunu gören AKP'li, MHP'li seçmenlerin olduğuna inanıyorum.

15 Temmuz akşamı herkes şahittir ki biz milletin seçtiğine karşı duranın tam karşısında durduk. Şimdi seçilmişlerin yargı yoluyla karşısında olmak kimseye fayda getirmeyecektir. Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer. İki kişiden birinin oyunu alarak hizmete başladı. Bir sabah operasyon yaptılar. Tutukladılar. Gizli tanık var dediler. 75 gün oldu iddianame hazır olamadı.

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