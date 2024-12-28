CANLI BLOG: Tüm Türkiye’nin gözü Diyarbakır’da! Narin Güran davasında karar günü

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz deresinde, çuvalda, üzeri taşlarla örtülü cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar’ın yargılandığı duruşma 3. gününde de devam ediyor.

Tartışmalarla geçen 2 gününün sonunda bugün anne Yüksel Güran savunma yapacak. Kararın bugün açıklanması bekleniyor.

KARAR NE OLUR?

'İddianamede Salim Güran, Enes Güran, Yüksel Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın “iştirak halinde çocuğu kasten öldürmek” suçundan “ağırlaştırılmış müebbet hapis” ile cezalandırılması talep ediliyor. Duruşma savcısı da mütalaasını bu yönde açıkladı. Kararın, iddianame ve mütalaa doğrultusunda mı olacağı yoksa mahkemenin kendi kanaat ve değerlendirmeleriyle mi verileceği merak ediliyor.

Gazeteci Emrullah Erdinç ve İhsan Yalçın duruşma salonundan anbean canlı aktarıyor. İşte tüm detaylar...

11.20: "'GÜRANLAR BİZİ TEHDİT ETTİ' DİYEN TESPİT EDİLSİN"

Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir: Bu dosyada Twitter yargılamalarını gördük. Mesela kendi aralarında anlaşıyorlar. ‘Güranlardan biri geldi’ diyorlar, sonra ‘Güranlar bizi keleşle tehdit etti’ diyorlar. O kişi kim, tespit edilsin. Herkes kendinde her hakkı nasıl görüyor ya? Prof. Dr. Ersan Şen, masumiyet karinesinden bahsetti, linç edildi.

Mahkeme Başkanı: 6 yıldır Diyarbakır’dayım 10 yıldır da bu işi yapıyorum. Binlerce karar verdim. Müebbet verdiğim dosyada bile bana 'Adalet yok' diyenler oldu. Biz toplum olarak eleştiririz ama asla eleştirmeye gelemeyiz.

11.03: NEVZAT BAHTİYAR'IN İKİNCİ AVUKATI SALONA GELDİ

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz güvenlik nedeniyle duruşmaya katılmayacağını duyurup adliyeye gelmedi. Bahtiyar’ın ikinci avukatı Adnan Ataş ise biraz önce duruşma salonuna geldi.

10.50: "KADIN PROGRAMLARINA KATILDINIZ"

Enes Güran’ın Avukatı Mustafa Demir: Sayın Başkan, Narin dosyasında Nahit Eren bazı paylaşımlar yaptı. İlk olarak şunu söyleyeyim, bu paylaşımları kötü niyetle yaptığınızı düşünmüyorum.

Bu sırada Mahkeme Başkanı araya girdi: “Şunu bir söyleyebilir miyim? Bu duruşmada sosyal medyada konuşmayan tek biziz ya! Hepiniz konuştunuz. Ben çok kullanamıyorum ama siz karşılıklı konuştunuz, kadın programlarına katıldınız. Bu duruşmada bir biz konuşmadık.”

10.43: "HUKUK HERKESE LAZIM"

Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir: Evet bu ailenin başına birçok şey geldi. Ama hukuk herkese lazım. Burada verilecek karar tarihe geçecek. Hukuka sahip çıkacağız. Sadece bunu istiyoruz sizden.

10.15: DURUŞMA BAŞLADI

Gerginlik sona erdi, mahkeme heyeti yerini aldı. Enes Güran’ın avukatı savunma yapmaya başladı.

10.10: SALONDA GERGİNLİK ÇIKTI

Diyarbakır Barosu avukatlarıyla Mahkeme Başkanı arasında tartışma yaşandı.

Avukat Nahit Eren: Duruşmada yaşanan usulsüzlüklere sessiz kalmanız bizi üzdü. Sanıklar burada bağırıyor. Sanıklar tehdit içerikli konuşuyor. Bana bağırıldı çağrıldı. Ama avukata yaptığınız tutumu asla kabul etmiyoruz. Bu anlamda bizim sizden ricamız hiç kimsenin kimseye gözdağı verecek bir duruma gelmemesi. Dün bu salonda kalaşnikoflardan bahsedildi hiçbir şey demediniz.

Mahkeme Başkanı: Ben burada PKK, IŞİD, FETÖ üyelerini yargıladım. Ben nerede müdahale edeceğimi gayet iyi bilirim. Dünkü hakim değilim ben. Enes’in Kalaşnikof muhabbetine bilerek müsaade ettim. Belki suç duyurusunda bulunacağım. Belki kararımı etkileyecek bir şey söyleyecek. Vardır bizim de bir bildiğimiz! Benim iyi niyetim suistimal edilmesin. İyi niyetim suistimal edilirse milletvekillerini dahi çıkaracağım.

10.05: NEVZAT BAHTİYAR'IN AVUKATI ERYILMAZ DURUŞMAYA KATILMAYACAK

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz güvenlik nedeniyle duruşmaya katılmayacağını duyurdu. Nevzat Bahtiyar da geniş güvenlik önlemleri altında salona getirildi. Enes o anda gözlerini Nevzat Bahtiyar’a dikip bir süre söylendi.

10.02ENES GÜRAN'A "İYİ MİSİN" SORUSU

Yüksel Güran duruşma salonunda oğlu Enes Güran’a döndü ve ‘İyi misin?’ diye sordu. O da başını sallayarak ‘İyiyim’ dedi.

08.30: SANIKLAR ADLİYEYE GETİRİLDİ

Duruşma öncesi tutuklu sanıklar, cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılarak adliyeye getirildi.

DURUŞMANIN 1. VE 2. GÜNÜNDE NELER YAŞANDI?

Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'i dereye bıraktığını söyleyen Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Davanın 2. duruşmasının ilk gününde son tanıklar Salim Güran'ın işçisi Ramazan A., çoban Ahmet Akgün ve tutuksuz amca Erhan Güran tanık olarak ifade vermişti. Tanıkların çelişkili ifadeler vermesi üzerine Mahkeme Başkanı "Bizden bir şey saklıyorsunuz" diye tepki göstermişti.

Tanık ifadelerinin ardından ise dün, sanıklar Salim Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın son savunmaları alındı.