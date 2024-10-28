Canlı canlı organlarını söktüler

Üç yıl önce, Anthony Hoover, daha çok bilinen adıyla TJ, Kentucky'deki bir hastanede uyandığında, göğsünü tıraş eden, vücudunu cerrahi solüsyonla yıkayan ve organlarının toplanması hakkında konuşan insanlar gördü. 33 yaşındaki TJ, bir aşırı doz nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlar her şeyi deniyor gibi görünüyordu, ancak aile üyeleri için haber yıkıcıydı: beyin hasarı, reflekslerin yokluğu ve gözlerinde boşluk vardı.

Hastane personeli, TJ’nin beyin ölümünün gerçekleştiğini belirtmişti; TJ'nin kız kardeşi Donna Rhorer, CNN’e bu durumu hastane kayıtlarının siyah beyaz olarak ifade ettiğini söyledi. Hayati destek sisteminin kaldırılacağı planlanıyordu.

TJ, aynı zamanda organ bağışçısı olarak kayıtlıydı. Genç ve sağlıklı sayılabilecek biriydi. Ailesi, o sırada Kentucky Organ Donor Affiliates (KODA) adıyla anılan bir kuruluşla irtibat kurarak, onun organlarının hayat kurtarabileceği konusunda bilgilendirildi. Ailesi, onun isteği doğrultusunda organlarının ihtiyaç duyan insanlara verilmesini kabul etti.

29 Ekim 2021’de, TJ, beş saat sürecek olan operasyon için ameliyathaneye götürüldü. İki saatten daha kısa bir süre sonra, bir hastane çalışanı aileyle konuşmaya geldi. “Henüz hazır değil,” dediler. “Uyandı.”

Aile, bunun bir mucize olduğunu düşündü. Ancak, TJ’nin davasında çalışan organ bağış organizasyonunun eski çalışanları, bu durumun bir güven ihlali olduğunu belirtiyor. Bir kişi, “felaket” olarak nitelendirdi; çünkü göz teması kuran, “hayır” anlamında başını sallayan ve masada çırpınan birinin ameliyathanede olmaması gerektiğini savunuyorlar. TJ, hastaneden çıkarak ailesinin yanına dönmeyi başardı.

Kentucky'deki Baptist Health hastanesi ve organ bağış grubunun CNN ile röportaj yapmayı reddetti. Hastane, “Hastalarımızın güvenliği her zaman en yüksek önceliğimizdir. Hastalarımızın organ bağışı konusundaki isteklerinin yerine getirilmesi için aileleriyle yakın bir şekilde çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

KODA, şimdi Network for Hope olarak biliniyor ve bir başka organ bağış ağıyla birleşimden sonra, durumu gözden geçirdiklerini ve “kabul edilen uygulamaların ve onaylı protokollerin takip edildiğinden emin olduklarını” belirtti. Ancak TJ’nin davasıyla ilgili rahatsız edici detaylar, Kentucky'nin başsavcısını, bu davada suçlamaların gerek olup olmadığını araştırmaya yönlendirdi. Ayrıca, Organ Bağışı ve Nakil Ağı aracılığıyla federal düzeyde de bir araştırma yürütülmekte.

TJ’nin Hikayesi ve Sağlık Sorunları

Ekim 2021 itibarıyla, TJ, kaygı, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu ile mücadele ediyordu. Kız kardeşi, iki kardeşini uyuşturucu bağımlılığından kaybettikten sonra, TJ’nin yıllar önce okulu bıraktığını söyledi. 16 yaşında Job Corps’a katıldı, ancak Katrina ve Rita kasırgalarının ardından temizleme işlerinde gördüğü cesetleri unutamadı. Tedavi amacıyla aldığı ilaçlar onu hayalet gibi hissettirmişti, bu yüzden zamanla yasadışı uyuşturuculara yöneldi.

25 Ekim 2021 gecesi, annesinin birkaç ay önce vefat etmesinin ardından, doğum günüydü. TJ, arabasını yüklemek için dışarı çıktı ve daha sonra yüzüstü halde bulunarak aşırı dozdan dolayı hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yapılan muayenede beyin hasarı olduğu belirlendi, ancak şişlik nedeniyle durumunun ciddiyeti hakkında bir şey söylenemedi. TJ, yoğun bakıma alındı.

“Doktorun elinden geleni yaptığını düşündüm” dedi Rhorer. Sonraki gün hastane çalışanları reflekslerini test etti, ancak TJ’de bir iyileşme görülmedi. İki gün sonra, TJ’nin durumu değişmediğinde, ailesi yaşam destek sisteminin kapatılmasına onay verdi. Ancak, yaşam destek sisteminin kaldırılması beklenirken, KODA'dan temsilciler geldi ve TJ’nin organlarının kurtarabileceği hayatlar hakkında bilgilendirme yaptı.

Aile, TJ’nin organlarının başkalarına hayat verebileceğini düşündü. Ancak TJ’nin kayıtları, 29 Ekim'de “organlarının toplanması için korunan beyin ölümü gerçekleşmiş hasta” olarak kaydedildi. TJ’nin organlarının uygunluğunu sağlamak için prosedürler yapıldı ve o gün, hastane çalışanları aileye, bunun zamanı geldiğini söylediler.

Bir onur yürüyüşü düzenlendi. Aile, TJ’ye veda etmek için bir araya geldi. Ancak birkaç saat sonra, TJ’nin uyandığı haberi geldi.

Organ Bağışında Dikkat Edilmesi Gerekenler

KODA, TJ’nin beyin ölümü gerçekleşmediğini, ancak kan dolaşımının durmasının ardından organ bağışında bulunabileceğini belirtti. Ancak, bu süreçte ailenin TJ’nin durumunu tam olarak bilmediği ve gerekli bilgilendirmenin yapılmadığı iddia ediliyor. TJ’nin hikayesi, organ bağış sistemindeki ciddi eksikliklerin ve reform ihtiyacının altını çiziyor.

Sonuç olarak, TJ’nin yaşadığı bu olay, sadece bir kişinin hikayesi değil, aynı zamanda organ bağış sistemi üzerindeki etik tartışmaların da bir yansıması. Ailesinin, TJ’nin hayatta kalması ve iyileşmesi için gösterdiği çaba, birçok kişi için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.