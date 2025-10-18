Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayan toplantıda, kulübü ilgilendiren güncel gelişmeler görüşülüyor.

Toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Divan Kurulu üyeleri katıldı.

Sarı-lacivertli kulübün eski başkanlarından Ali Koç ve Aziz Yıldırım da toplantıya katılım sağladı.

Toplantının açılışını YDK Başkanı Şekip Mosturoğlu yaptı.

Ardından vefat eden üyeler ile Yüksek Divan Kurulu'na yeni katılan üyelerin isimleri tek tek okundu.

Yüksek Divan Kurulu Üyeliğinde 40, 50 ve 60. yılını dolduran üyelerin plaketlerini Başkan Sadettin Saran ile YDK Başkanı Şekip Mosturoğlu takdim etti.

Plaket takdiminin ardından kürsüye gelen Genel Sekreter Orhan Demirel, Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu okudu ve şube sorumluları da takımlar hakkında bilgi verdi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel: Yetki genel kurulunda vereceğiniz her oy, kulübün mali bağımsızlığına atılacak bir adımdır!